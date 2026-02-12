Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане вынесли приговор членам ОПГ, вымогавшей деньги у россиян - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/uzbekistan-2073823232.html
В Узбекистане вынесли приговор членам ОПГ, вымогавшей деньги у россиян
В Узбекистане вынесли приговор членам ОПГ, вымогавшей деньги у россиян - РИА Новости, 12.02.2026
В Узбекистане вынесли приговор членам ОПГ, вымогавшей деньги у россиян
Язяванский районный суд по уголовным делам Узбекистана вынес приговор 34 участникам организованной преступной группы, которая через три колл-центра в Ташкенте и РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T09:28:00+03:00
2026-02-12T09:28:00+03:00
происшествия
россия
ташкент
фергана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260114/moshenniki-2067741787.html
https://ria.ru/20260129/tashkent-2070926724.html
россия
ташкент
фергана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ташкент, фергана
Происшествия, Россия, Ташкент, Фергана
В Узбекистане вынесли приговор членам ОПГ, вымогавшей деньги у россиян

Обманувшие россиян мошенники в Узбекистане получили до 9,5 лет тюрьмы

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 12 фев - РИА Новости. Язяванский районный суд по уголовным делам Узбекистана вынес приговор 34 участникам организованной преступной группы, которая через три колл-центра в Ташкенте и Фергане вымогала средства у граждан России, осужденные получили сроки до девяти с половиной лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-центре Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана.
В феврале 2025 года пресс-центр СГБ сообщал о раскрытии крупной сети мошенников, которые через три колл-центра в Фергане и Ташкенте обманом присваивали личные средства граждан России, были задержаны 34 человека.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Сбер рассказал, в каких странах украинские колл-центры вербуют сотрудников
14 января, 09:59
"Язяванским районным судом по уголовным делам все 34 члена организованной преступной группы были признаны виновными", - сказал представитель СГБ.
В частности, 21 участника группы приговорили к лишению свободы на сроки от 3,5 лет до 9,5 лет лишения свободы. Еще 13 участникам ОПГ было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех лет и трех месяцев до 4,5 лет. Осужденные также должны выплатить материальный ущерб пострадавшим от их действий.
Участники ОПГ были осуждены по статьям "мошенничество, совершенное группой лиц", "незаконный доступ к компьютерной информации", "легализация доходов, полученных от преступной деятельности" и "нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов".
Следствием было доказано, что преступная структура действовала под видом двух колл-центров в Фергане и одного в Ташкенте. Используя персональные данные 70 тысяч граждан России, покупавших биологически активные добавки (БАД) в Интернете, "операторы" таких колл-центров представлялись сотрудниками следственных органов и предлагали выплаты в размере до 500 тысяч рублей за возмещение якобы причиненного морального вреда продавцами БАДов. Часть злоумышленников действовали от имени представителей Минфина РФ и обещали денежную компенсацию после уплаты подоходного налога. Для перечисления компенсации мошенники просили направить на указываемые ими реквизиты банковских карт "взнос", без которого якобы невозможно получить возврат средств. Таким образом, преступники выманили у своих жертв около 9,6 миллиона рублей.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Ташкенте накрыли подпольный кол-центр мошенников
29 января, 10:51
 
ПроисшествияРоссияТашкентФергана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала