В Узбекистане вынесли приговор членам ОПГ, вымогавшей деньги у россиян

ТАШКЕНТ, 12 фев - РИА Новости. Язяванский районный суд по уголовным делам Узбекистана вынес приговор 34 участникам организованной преступной группы, которая через три колл-центра в Ташкенте и Фергане вымогала средства у граждан России, осужденные получили сроки до девяти с половиной лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-центре Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана.

В феврале 2025 года пресс-центр СГБ сообщал о раскрытии крупной сети мошенников, которые через три колл-центра в Фергане Ташкенте обманом присваивали личные средства граждан России , были задержаны 34 человека.

"Язяванским районным судом по уголовным делам все 34 члена организованной преступной группы были признаны виновными", - сказал представитель СГБ.

В частности, 21 участника группы приговорили к лишению свободы на сроки от 3,5 лет до 9,5 лет лишения свободы. Еще 13 участникам ОПГ было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех лет и трех месяцев до 4,5 лет. Осужденные также должны выплатить материальный ущерб пострадавшим от их действий.

Участники ОПГ были осуждены по статьям "мошенничество, совершенное группой лиц", "незаконный доступ к компьютерной информации", "легализация доходов, полученных от преступной деятельности" и "нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов".