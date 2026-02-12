https://ria.ru/20260212/ukraina-2074052448.html
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе - РИА Новости, 12.02.2026
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T23:45:00+03:00
2026-02-12T23:45:00+03:00
2026-02-12T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
одесская область
страна.ua
одесса
украина
одесская область
в мире, одесса, украина, одесская область, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Одесская область, Страна.ua
