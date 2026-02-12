Активистка KJÖ объяснила, почему молодежь Австрии против помощи Украине

ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Активисты Коммунистической молодежи Австрии (KJÖ) выступают против поддержки Украины оружием и деньгами, а также против сближения страны с НАТО, считая это отходом от политики нейтралитета, заявила РИА Новости Эллиот - участница митинга на акции протеста в центре Вены и член KJÖ.

Как сообщалось ранее, в четверг в Вене несколько сотен человек собрались на демонстрацию против Венского оперного бала и за активный нейтралитет Австрии

"В этом году наше главное требование - сохранение нейтралитета Австрии и невступление в НАТО . Речь не только о формальном членстве, но и о постепенном размывании самого принципа нейтралитета - именно это сейчас отчетливо заметно в Австрии, как и всё более тесное сближение с империалистическим блоком НАТО, США ЕС ", - сказала она.

По словам собеседницы, молодежь ее организации вышла на улицу, чтобы отстоять нейтралитет и показать людям, что он на самом деле означает. "Нет смысла становиться на сторону империалистической силы", - добавила она.

Она также отметила, что, пока активисты протестуют, "влиятельные и состоятельные люди встречаются с министрами иностранных дел разных стран" на полях Венского оперного бала. По ее информации, на мероприятие, в частности, приглашали американского госсекретаря Марко Рубио , что, по мнению активистки, "показывает, какие политические разговоры там планируются". "Насколько я знаю, его здесь нет, но сам факт приглашения многое говорит о том, какие переговоры планируются", - пояснила собеседница агентства.

По её мнению, дело не просто в тратах денег, как это пытаются представить, - "речь идёт о вполне конкретной политической повестке". "И мы с этим не согласны", - уточнила активистка.

Она отметила, что для австрийцев нейтралитет - это принцип. "Я считаю, что нет никакого смысла становиться на сторону империалистической силы. Я против империализма. Я против того, чтобы поддерживать конфликт лишь затем, чтобы укрепить позиции НАТО и США. В конечном итоге, по-моему, именно в этом и состоит их цель", - добавила она.

По её мнению, речь вовсе не о том, чтобы, "как это обычно подают, "освободить" одну из сторон - например, в российско-украинском конфликте". "Речь идёт конкретно об усилении НАТО и США", - выразила уверенность Эллиот.

"Я не думаю, что поддержка Украины в том виде, в каком её требуют от нас политики, кому-то действительно помогает. Больше оружия, больше денег - это никому не принесёт пользы. Конфликт станет только тяжелее", - заключила собеседница агентства.