Украина упоминается в файлах Эпштейна в ужасном контексте, заявила Захарова - РИА Новости, 12.02.2026
21:37 12.02.2026
Украина упоминается в файлах Эпштейна в ужасном контексте, заявила Захарова
Украина упоминается в файлах Эпштейна в ужасном контексте, заявила Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украина упоминается в файлах Эпштейна часто и в ужасном контексте - именно как полигон для различного рода экспериментов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Посмотрите, что получилось с Украиной... Часто и в каком чудовищном контексте Украина в этих самых файлах Эпштейна упоминается. Именно как полигон для различного рода экспериментов. ", - сказала Захарова в интервью члену комиссии "Семья" Госсовета РФ, директору АНО "Институт поддержки детского блогинга" Наталье Локтевой.
Она напомнила, что различные чудовищные вещи на практике происходили на Украине, например в 2022 году.
"Тот же самый 2022 год, когда Зеленский буквально легитимизировал черную трансплантологию за счет того, что снизил требования донельзя по изъятию органов у людей, которые не давали своего согласия", - отметила официальный представитель МИД России.
По ее словам, Косово тоже было зоной экспериментов для "мировых деятелей".
"Тема детства для них (мировых деятелей - ред.) имеет какое-то просто первостепенное значение. Почему? Потому что это формирование будущих поколений, но в том числе потому, что для них это некое сакральное жертвоприношение. Как в прямом смысле, так и во всех... философских концепциях. То есть это тот самый момент, когда зло торжествует над добром. Когда силы зла имеют возможность безнаказанно проявляться во всей своей чудовищности", - подчеркнула она.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
