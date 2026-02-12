МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украина упоминается в файлах Эпштейна часто и в ужасном контексте - именно как полигон для различного рода экспериментов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Посмотрите, что получилось с Украиной... Часто и в каком чудовищном контексте Украина в этих самых файлах Эпштейна упоминается. Именно как полигон для различного рода экспериментов. ", - сказала Захарова в интервью члену комиссии "Семья" Госсовета РФ, директору АНО "Институт поддержки детского блогинга" Наталье Локтевой.
Она напомнила, что различные чудовищные вещи на практике происходили на Украине, например в 2022 году.
"Тот же самый 2022 год, когда Зеленский буквально легитимизировал черную трансплантологию за счет того, что снизил требования донельзя по изъятию органов у людей, которые не давали своего согласия", - отметила официальный представитель МИД России.
По ее словам, Косово тоже было зоной экспериментов для "мировых деятелей".
"Тема детства для них (мировых деятелей - ред.) имеет какое-то просто первостепенное значение. Почему? Потому что это формирование будущих поколений, но в том числе потому, что для них это некое сакральное жертвоприношение. Как в прямом смысле, так и во всех... философских концепциях. То есть это тот самый момент, когда зло торжествует над добром. Когда силы зла имеют возможность безнаказанно проявляться во всей своей чудовищности", - подчеркнула она.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
