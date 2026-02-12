Рейтинг@Mail.ru
Европа пообещала выделить сотни миллионов долларов на оружие для Украины - РИА Новости, 12.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 12.02.2026
Европа пообещала выделить сотни миллионов долларов на оружие для Украины
Европа пообещала выделить сотни миллионов долларов на оружие для Украины
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
великобритания
марк рютте
вооруженные силы украины
нато
2026
в мире, украина, сша, великобритания, марк рютте, вооруженные силы украины, нато, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Великобритания, Марк Рютте, Вооруженные силы Украины, НАТО, Мирный план США по Украине
Европа пообещала выделить сотни миллионов долларов на оружие для Украины

Рютте: страны группы "Рамштайн" закупят оружие для Киева на сотни млн долларов

© AP Photo / Khalil HamraГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Страны, входящие в контактную группу по Украине в формате "Рамштайн", пообещали выделить сотни миллионов долларов на закупку оружия у США для ВСУ, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после заседания стран-участниц группы.
"Союзники объявили о выделении еще сотен миллионов для PURL (инициатива по закупке вооружений производства США для Украины - ред.), предоставляя, как вы знаете, еще больше необходимого американского оборудования, в котором Украина срочно нуждается для защиты. И я хочу поблагодарить Великобританию, Исландию, Норвегию, Швецию, Литву за их вклад", - сказал Рютте.
По его словам, многие другие страны также объявили, что в ближайшие дни и недели могут принять решение о выделении новых средств на закупку оружия США для Украины.
Генсек НАТО Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
По Украине не будет повторения Будапештского меморандума, заверили в НАТО
Вчера, 19:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВеликобританияМарк РюттеВооруженные силы УкраиныНАТОМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
