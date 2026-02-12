https://ria.ru/20260212/ukraina-2074032866.html
Европа пообещала выделить сотни миллионов долларов на оружие для Украины
Европа пообещала выделить сотни миллионов долларов на оружие для Украины - РИА Новости, 12.02.2026
Европа пообещала выделить сотни миллионов долларов на оружие для Украины
Страны, входящие в контактную группу по Украине в формате "Рамштайн", пообещали выделить сотни миллионов долларов на закупку оружия у США для ВСУ, заявил в... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T21:26:00+03:00
2026-02-12T21:26:00+03:00
2026-02-12T21:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
великобритания
марк рютте
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017155087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d133db566bdfcad9e063899ef43eb2b.jpg
https://ria.ru/20260212/ukraina-2074011699.html
украина
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017155087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04f85545804592640b6f4780f24847dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, великобритания, марк рютте, вооруженные силы украины, нато, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Великобритания, Марк Рютте, Вооруженные силы Украины, НАТО, Мирный план США по Украине
Европа пообещала выделить сотни миллионов долларов на оружие для Украины
Рютте: страны группы "Рамштайн" закупят оружие для Киева на сотни млн долларов