Европа пообещала выделить сотни миллионов долларов на оружие для Украины

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Страны, входящие в контактную группу по Украине в формате "Рамштайн", пообещали выделить сотни миллионов долларов на закупку оружия у США для ВСУ, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после заседания стран-участниц группы.

По его словам, многие другие страны также объявили, что в ближайшие дни и недели могут принять решение о выделении новых средств на закупку оружия США для Украины.