На Украине вводят военную подготовку для старшеклассников
21:22 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/ukraina-2074032202.html
На Украине вводят военную подготовку для старшеклассников
Власти Украины вводят обязательную военную подготовку для старшеклассников, соответствующие указания поступили в школы Харьковской области, сообщили РИА Новости РИА Новости, 12.02.2026
в мире
украина
харьковская область
россия
верховная рада украины
украина
харьковская область
россия
Новости
в мире, украина, харьковская область, россия, верховная рада украины
В мире, Украина, Харьковская область, Россия, Верховная Рада Украины
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Власти Украины вводят обязательную военную подготовку для старшеклассников, соответствующие указания поступили в школы Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным источника, в учебных заведениях предписано внедрить обновлённую программу дисциплины "Защита Украины", которая пришла на смену предмету ОБЖ. Источник уточнил, что один из директоров школ выразил несогласие с содержанием курса.
"Содержание данного курса, который разработали националистка Инна Совсун (депутат Верховной рады - ред.) , пропагандисты "Азова"* и другие граждане бывшей советской республики, не имеющие никакого отношения к образованию", — сообщил собеседник агентства.
Как следует из представленных материалов для 10-х классов, раздел "Основы национальной безопасности" включает ряд исторических примеров. Среди них упоминаются события начала XX века, лагерные бунты середины прошлого века, советско-финская война, а также трактовка событий после 2014 года в Крыму.
"Образовательная программа наглядно показывает, как сейчас воспитывается украинская молодежь и какие перспективы ее ждут, если вопрос денацификации бывшей советской республики не будет решен окончательно", — добавил собеседник агентства.

* Организация признана террористической и запрещена в России.
Боевики ВСУ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Пленный ВСУ рассказал, сколько стоит побег через санчасть во Львове
© 2026 МИА «Россия сегодня»
