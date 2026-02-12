МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Власти Украины вводят обязательную военную подготовку для старшеклассников, соответствующие указания поступили в школы Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным источника, в учебных заведениях предписано внедрить обновлённую программу дисциплины "Защита Украины", которая пришла на смену предмету ОБЖ. Источник уточнил, что один из директоров школ выразил несогласие с содержанием курса.
"Содержание данного курса, который разработали националистка Инна Совсун (депутат Верховной рады - ред.) , пропагандисты "Азова"* и другие граждане бывшей советской республики, не имеющие никакого отношения к образованию", — сообщил собеседник агентства.
Как следует из представленных материалов для 10-х классов, раздел "Основы национальной безопасности" включает ряд исторических примеров. Среди них упоминаются события начала XX века, лагерные бунты середины прошлого века, советско-финская война, а также трактовка событий после 2014 года в Крыму.
"Образовательная программа наглядно показывает, как сейчас воспитывается украинская молодежь и какие перспективы ее ждут, если вопрос денацификации бывшей советской республики не будет решен окончательно", — добавил собеседник агентства.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
