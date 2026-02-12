На Украине вводят военную подготовку для старшеклассников

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Власти Украины вводят обязательную военную подготовку для старшеклассников, соответствующие указания поступили в школы Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По данным источника, в учебных заведениях предписано внедрить обновлённую программу дисциплины "Защита Украины", которая пришла на смену предмету ОБЖ. Источник уточнил, что один из директоров школ выразил несогласие с содержанием курса.