Рейтинг@Mail.ru
Европейские страны выделят Украине 35 миллиардов долларов - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 12.02.2026 (обновлено: 20:42 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/ukraina-2074024103.html
Европейские страны выделят Украине 35 миллиардов долларов
Европейские страны выделят Украине 35 миллиардов долларов - РИА Новости, 12.02.2026
Европейские страны выделят Украине 35 миллиардов долларов
Страны контактной группы по Украине при НАТО в формате "Рамштайн" договорились выделить еще 35 миллиардов долларов Киеву, заявил глава минобороны Британии Джон... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T20:37:00+03:00
2026-02-12T20:42:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
киев
украина
нато
джон хили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
https://ria.ru/20260212/ryutte-2074008261.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, нато, джон хили
В мире, Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, НАТО, Джон Хили
Европейские страны выделят Украине 35 миллиардов долларов

Европейские страны договорились выделить Украине $35 млрд

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 12 фев - РИА Новости. Страны контактной группы по Украине при НАТО в формате "Рамштайн" договорились выделить еще 35 миллиардов долларов Киеву, заявил глава минобороны Британии Джон Хили.
"На сегодняшнем заседании контактной группы мы пообещали выделить Украине новую военную помощь на общую сумму 35 миллиардов долларов", - заявил Хили после встречи группы.
Марк Рютте на пресс-конференции в штаб-квартире Альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Рютте заявил, что командовать объединенными силами НАТО должен американец
Вчера, 18:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаНАТОДжон Хили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала