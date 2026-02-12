https://ria.ru/20260212/ukraina-2074024103.html
Европейские страны выделят Украине 35 миллиардов долларов
Европейские страны выделят Украине 35 миллиардов долларов - РИА Новости, 12.02.2026
Европейские страны выделят Украине 35 миллиардов долларов
Страны контактной группы по Украине при НАТО в формате "Рамштайн" договорились выделить еще 35 миллиардов долларов Киеву, заявил глава минобороны Британии Джон... РИА Новости, 12.02.2026
в мире
специальная военная операция на украине
киев
украина
нато
джон хили
Европейские страны выделят Украине 35 миллиардов долларов
Европейские страны договорились выделить Украине $35 млрд