В Минкультуры Украины захотели запретить российскую литературу

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Российскую и русскоязычную литературу хотят запретить на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского министра культуры Татьяну Бережную.

"В Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу… Госкомтелерадио уже готовит проект постановления, который может включать подобные идеи. Также он будет запрещать распространение материалов, пропагандирующих войну, насилие или антиукраинские идеи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".

По словам Бережной, в правительстве рассмотрели петицию с призывом полного запрета печати и распространения печатной продукции на русском языке и "активизировали работу по созданию юридических механизмов, которые бы имели четкую процедуру".

"Есть закон об издательском деле, который запрещает распространение продукции четырех видов: пропагандирующей войну, насилие и тоталитарные режимы, оправдывающей оккупацию украинских территорий… содержащей антиукраинские смыслы. То есть на уровне закона это рамочно заложено. На данный момент Госкомтелерадио работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм", - приводит слова Бережной "Страна".

В мае 2025 года на сайте украинского кабмина была опубликована петиция о запрете издания и распространения печатной и электронной продукции на русском языке на территории Украины. В августе она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.