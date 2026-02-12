В Минкультуры Украины захотели запретить российскую литературу

Рейтинг@Mail.ru
18:29 12.02.2026
в мире
украина
россия
верховная рада украины
в мире, украина, россия, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины
© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Российскую и русскоязычную литературу хотят запретить на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского министра культуры Татьяну Бережную.
Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу… Госкомтелерадио уже готовит проект постановления, который может включать подобные идеи. Также он будет запрещать распространение материалов, пропагандирующих войну, насилие или антиукраинские идеи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На Украине захотели избавиться от российских музыкантов
11 января, 11:39
По словам Бережной, в правительстве рассмотрели петицию с призывом полного запрета печати и распространения печатной продукции на русском языке и "активизировали работу по созданию юридических механизмов, которые бы имели четкую процедуру".
"Есть закон об издательском деле, который запрещает распространение продукции четырех видов: пропагандирующей войну, насилие и тоталитарные режимы, оправдывающей оккупацию украинских территорий… содержащей антиукраинские смыслы. То есть на уровне закона это рамочно заложено. На данный момент Госкомтелерадио работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм", - приводит слова Бережной "Страна".
В мае 2025 года на сайте украинского кабмина была опубликована петиция о запрете издания и распространения печатной и электронной продукции на русском языке на территории Украины. В августе она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Украине сделали тяжелое признание о запрете русского языка
29 января, 17:22
 
