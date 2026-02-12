Два предпринимателя на Украине построили для спасателей непригодное жилье

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Двое руководителей частных предприятий на Украине построили и продали квартиры для спасателей, непригодные для проживания, нанесенный государству ущерб превысил 20 миллионов гривен (464,4 тысячи долларов), сообщили в украинском государственном бюро расследований (ГБР).

"Следователи установили, что в 2023-2024 годах должностные лица областного управления ГСЧС заключили договоры на закупку служебного жилья для спасателей за особые заслуги. После получения ключей выяснилось, что проживать в квартирах невозможно — в домах отсутствовали коммуникации, в частности водо - и газоснабжение, а также межэтажные перекрытия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.