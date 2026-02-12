Рейтинг@Mail.ru
Два предпринимателя на Украине построили для спасателей непригодное жилье - РИА Новости, 12.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 12.02.2026 (обновлено: 18:13 12.02.2026)
Два предпринимателя на Украине построили для спасателей непригодное жилье
Два предпринимателя на Украине построили для спасателей непригодное жилье - РИА Новости, 12.02.2026
Два предпринимателя на Украине построили для спасателей непригодное жилье
Двое руководителей частных предприятий на Украине построили и продали квартиры для спасателей, непригодные для проживания, нанесенный государству ущерб превысил РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
жилье
украина
черновицкая область
в мире
https://ria.ru/20260209/ukraina-2073211238.html
украина
черновицкая область
жилье, украина, черновицкая область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Украина, Черновицкая область, В мире
Два предпринимателя на Украине построили для спасателей непригодное жилье

Два предпринимателя на Украине построили для спасателей непригодные квартиры

© Фото : Государственное бюро расследованийДвое руководителей частных предприятий на Украине построили и продали квартиры для спасателей, непригодные для проживания
Двое руководителей частных предприятий на Украине построили и продали квартиры для спасателей, непригодные для проживания - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Государственное бюро расследований
Двое руководителей частных предприятий на Украине построили и продали квартиры для спасателей, непригодные для проживания
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Двое руководителей частных предприятий на Украине построили и продали квартиры для спасателей, непригодные для проживания, нанесенный государству ущерб превысил 20 миллионов гривен (464,4 тысячи долларов), сообщили в украинском государственном бюро расследований (ГБР).
"Следователи установили, что в 2023-2024 годах должностные лица областного управления ГСЧС заключили договоры на закупку служебного жилья для спасателей за особые заслуги. После получения ключей выяснилось, что проживать в квартирах невозможно — в домах отсутствовали коммуникации, в частности водо - и газоснабжение, а также межэтажные перекрытия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, речь идет о семи квартирах, приобретенных для работников госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области. Нанесенный государству ущерб превысил 20 миллионов гривен. По заключению экспертизы, это жилье не соответствует санитарным и техническим нормам. В ГБР утверждают, что полученные от государства деньги застройщики использовали по своему усмотрению. Им предъявлено обвинение в завладении имуществом в особо крупных размерах. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Майора ВСУ заподозрили в коррупции на поставках в армию
9 февраля, 14:43
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
