Два предпринимателя на Украине построили для спасателей непригодное жилье
Двое руководителей частных предприятий на Украине построили и продали квартиры для спасателей, непригодные для проживания, нанесенный государству ущерб превысил РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T18:06:00+03:00
2026-02-12T18:06:00+03:00
2026-02-12T18:13:00+03:00
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Двое руководителей частных предприятий на Украине построили и продали квартиры для спасателей, непригодные для проживания, нанесенный государству ущерб превысил 20 миллионов гривен (464,4 тысячи долларов), сообщили в украинском государственном бюро расследований (ГБР).
"Следователи установили, что в 2023-2024 годах должностные лица областного управления ГСЧС заключили договоры на закупку служебного жилья для спасателей за особые заслуги. После получения ключей выяснилось, что проживать в квартирах невозможно — в домах отсутствовали коммуникации, в частности водо - и газоснабжение, а также межэтажные перекрытия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, речь идет о семи квартирах, приобретенных для работников госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области. Нанесенный государству ущерб превысил 20 миллионов гривен. По заключению экспертизы, это жилье не соответствует санитарным и техническим нормам. В ГБР утверждают, что полученные от государства деньги застройщики использовали по своему усмотрению. Им предъявлено обвинение в завладении имуществом в особо крупных размерах. Им грозит до 12 лет лишения свободы.