Безопасность НАТО связана с безопасностью Украины, заявил Рютте - РИА Новости, 12.02.2026
17:58 12.02.2026 (обновлено: 18:35 12.02.2026)
Безопасность НАТО связана с безопасностью Украины, заявил Рютте
Безопасность НАТО связана с безопасностью Украины, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте по итогам заседания глав МО стран организации заявил, что безопасность организации связана с безопасностью Украины. РИА Новости, 12.02.2026
в мире, украина, россия, европа, марк рютте, эммануэль макрон, сергей лавров, нато
© Getty Images / Leon NealГенсек НАТО Марк Рютте во время заседания глав МО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 12 февраля 2026
© Getty Images / Leon Neal
Генсек НАТО Марк Рютте во время заседания глав МО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 12 февраля 2026
БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте по итогам заседания глав МО стран организации заявил, что безопасность организации связана с безопасностью Украины.
"Союзники едины - едины в поддержке Украины и едины в нашей приверженности защищать каждый дюйм территории союзников. Инициатива "Арктически часовой", которую мы запустили вчера, ещё раз ясно это демонстрирует", - сказал он.
При этом ранее Рютте заявил о том, что поддерживает идею Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Россией при условии открытости между союзниками. Также он добавил, что "выйти из тупика отношений с Россией помогли США".
Верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе заявило 11 февраля, что Альянс запустил операцию "Арктический часовой" для усиления своего присутствия в регионе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
НАТО и ЕС превратили ОБСЕ в русофобский инструмент, заявил Полянский
