Безопасность НАТО связана с безопасностью Украины, заявил Рютте

БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте по итогам заседания глав МО стран организации заявил, что безопасность организации связана с безопасностью Украины.
"Союзники едины - едины в поддержке Украины и едины в нашей приверженности защищать каждый дюйм территории союзников. Инициатива "Арктически часовой", которую мы запустили вчера, ещё раз ясно это демонстрирует", - сказал он.
При этом ранее Рютте заявил о том, что поддерживает идею Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Россией при условии открытости между союзниками. Также он добавил, что "выйти из тупика отношений с Россией помогли США".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.