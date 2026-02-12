МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции в Берлине предложил Украине деньги вместо оружия из-за возможного истощения запасов, запись его выступления выложил Clash Report.
"Нужно посмотреть, есть ли у нас что-то из запасов, чтобы понять, что мы можем сделать. Если ничего не осталось, то нужно подумать, что можно было бы предоставить Украине. Речь идет о предоставлении денег. Так же, как мы делали в прошлом году", — заявил он.
Ранее Борис Писториус использовал фразу "Грустной задницей радостно не пукнешь" в попытке призвать сохранять оптимизм и решимость, несмотря на значительный рост расходов ФРГ на милитаризацию. Министр также добавил, что страна нуждается в закупке техники и оружия для подготовки к возможному вооруженному конфликту на континенте из-за якобы российской угрозы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.