Минобороны Германии предложило Украине замену оружию - РИА Новости, 12.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 12.02.2026 (обновлено: 18:01 12.02.2026)
Минобороны Германии предложило Украине замену оружию
Минобороны Германии предложило Украине замену оружию - РИА Новости, 12.02.2026
Минобороны Германии предложило Украине замену оружию
Министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции в Берлине предложил Украине деньги вместо оружия из-за возможного истощения запасов, запись его... РИА Новости, 12.02.2026
в мире, украина, германия, россия, борис писториус, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Борис Писториус, Сергей Лавров, НАТО
Минобороны Германии предложило Украине замену оружию

Министр обороны ФРГ Писториус предложил Киеву деньги вместо оружия

Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Harry Nakos
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции в Берлине предложил Украине деньги вместо оружия из-за возможного истощения запасов, запись его выступления выложил Clash Report.
"Нужно посмотреть, есть ли у нас что-то из запасов, чтобы понять, что мы можем сделать. Если ничего не осталось, то нужно подумать, что можно было бы предоставить Украине. Речь идет о предоставлении денег. Так же, как мы делали в прошлом году", — заявил он.
Ранее Борис Писториус использовал фразу "Грустной задницей радостно не пукнешь" в попытке призвать сохранять оптимизм и решимость, несмотря на значительный рост расходов ФРГ на милитаризацию. Министр также добавил, что страна нуждается в закупке техники и оружия для подготовки к возможному вооруженному конфликту на континенте из-за якобы российской угрозы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияБорис ПисториусСергей ЛавровНАТО
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала