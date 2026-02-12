https://ria.ru/20260212/ukraina-2073974423.html
Наемников из "Интернационального легиона" ВСУ перевели в штурмовики
Наемников из "Интернационального легиона" ВСУ перевели в штурмовики - РИА Новости, 12.02.2026
Наемников из "Интернационального легиона" ВСУ перевели в штурмовики
Иностранные наемники, вступившие в состав так называемого "Интернационального легиона" на Украине, переведены в состав штурмовых подразделений сухопутных войск, РИА Новости, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Иностранные наемники, вступившие в состав так называемого "Интернационального легиона" на Украине, переведены в состав штурмовых подразделений сухопутных войск, сообщили в ВСУ.
Газета Monde 10 февраля писала, что иностранные наемники так называемого "Интернационального легиона" на Украине
жалуются на роспуск подразделения украинскими властями.
"Интернациональные легионы обороны Украины интегрированы в состав штурмовых подразделений сухопутных войск. Они получили новые возможности карьерного роста, усилили собственные возможности с помощью нового вооружения и военной техники. Подразделения иностранцев не исчезают. Они трансформируются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сухопутных войск ВСУ
.
В сухопутных войсках утверждают, что боевые задачи для наемников не изменились, они "продолжают работать на соответствующих направлениях, в тех же районах, в тех же условиях".
Ранее собеседник РИА Новости из силовых структур сообщил, что иностранным наемникам на Украине полгода не выплачивают зарплату.
Минобороны России
неоднократно заявляло, что Киев
использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.