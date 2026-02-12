Наемников из "Интернационального легиона" ВСУ перевели в штурмовики

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Иностранные наемники, вступившие в состав так называемого "Интернационального легиона" на Украине, переведены в состав штурмовых подразделений сухопутных войск, сообщили в ВСУ.

В сухопутных войсках утверждают, что боевые задачи для наемников не изменились, они "продолжают работать на соответствующих направлениях, в тех же районах, в тех же условиях".