Власти Украины сами разрушают экономику страны, заявил депутат Рады

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Политика властей Украины по увеличению налогов приведет к краху экономики, заявил депутат Рады Дмитрий Разумков.
"Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить. Это вариант очень краткосрочный, потому что эта корова скоро сдохнет, как и в целом - экономика нашего с вами государства", - заявил Разумков на заседании Рады.
Он также выступил против инициативы правительства ввести дополнительные налоги на бизнес, который, по его словам, и без того несет дополнительные издержки из-за проблем с энергоснабжением и необходимости закупать альтернативные источники энергии.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.