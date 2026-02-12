Рейтинг@Mail.ru
12.02.2026
16:15 12.02.2026
Власти Украины сами разрушают экономику страны, заявил депутат Рады
Власти Украины сами разрушают экономику страны, заявил депутат Рады - РИА Новости, 12.02.2026
Власти Украины сами разрушают экономику страны, заявил депутат Рады
Политика властей Украины по увеличению налогов приведет к краху экономики, заявил депутат Рады Дмитрий Разумков. РИА Новости, 12.02.2026
в мире, украина, дмитрий разумков, денис шмыгаль, дтэк
В мире, Украина, Дмитрий Разумков, Денис Шмыгаль, ДТЭК
Власти Украины сами разрушают экономику страны, заявил депутат Рады

Депутат Рады Разумков: увеличение налогов приведет к краху экономики Украины

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Политика властей Украины по увеличению налогов приведет к краху экономики, заявил депутат Рады Дмитрий Разумков.
"Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить. Это вариант очень краткосрочный, потому что эта корова скоро сдохнет, как и в целом - экономика нашего с вами государства", - заявил Разумков на заседании Рады.
Он также выступил против инициативы правительства ввести дополнительные налоги на бизнес, который, по его словам, и без того несет дополнительные издержки из-за проблем с энергоснабжением и необходимости закупать альтернативные источники энергии.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Экономика Украины до сих пор не стала полноценной рыночной, заявили в МВФ
