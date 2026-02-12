Киев срывает усилия по урегулированию, заявил постпред России

ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Киев и его спонсоры последние дни работали не покладая рук, чтобы сорвать усилия дипломатов России и США по урегулированию украинского конфликта, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Как я уже отмечал сегодня, за прошедшие несколько дней киевский режим и его спонсоры работали не покладая рук над тем, чтобы сорвать усилия российских и американских дипломатов по нахождению формулы устойчивого мирного урегулирования украинского конфликта на основе пониманий, достигнутых нашими лидерами в Анкоридже летом прошлого года", - сказал Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
По словам постпреда России, стало еще более очевидно, что истинной целью Владимира Зеленского и его "клики" остается срыв любых дипломатических инициатив, которые могли бы положить конец военным действиям на долгосрочной основе.
"Было совершено покушение на члена нашей переговорной команды в Абу-Даби генерала Владимира Алексеева, киевский режим продолжил атаки на мирных жителей российских городов и энергообъекты на территории нашей страны, вызывая наш законный и жесткий ответ", - сказал Полянский.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. Позже ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения, прибывшего в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, Любомира Корбу задержали в Дубае и передали РФ. Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби 4-5 февраля второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины.