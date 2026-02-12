https://ria.ru/20260212/ukraina-2073936861.html
СМИ узнали о дефиците дальнобойных боеприпасов на Украине
Украина испытывает дефицит дальнобойных боеприпасов, в том числе тех, которые могут выпускаться из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает журнал... РИА Новости, 12.02.2026
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, НАТО
СМИ узнали о дефиците дальнобойных боеприпасов на Украине
Foreign Policy: Украина испытывает дефицит дальнобойных боеприпасов