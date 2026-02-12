Рейтинг@Mail.ru
15:32 12.02.2026 (обновлено: 15:49 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/ukraina-2073936861.html
СМИ узнали о дефиците дальнобойных боеприпасов на Украине
в мире
украина
сша
европа
владимир зеленский
нато
в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, НАТО
СМИ узнали о дефиците дальнобойных боеприпасов на Украине

Foreign Policy: Украина испытывает дефицит дальнобойных боеприпасов

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украина испытывает дефицит дальнобойных боеприпасов, в том числе тех, которые могут выпускаться из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на европейского чиновника.
Украины ограниченные возможности наносить удары по сосредоточению российских войск далеко от линии соприкосновения из-за недостатка подходящих дальнобойных боеприпасов, в том числе сокращения количества предоставленных США ракет, запускаемых из HIMARS", - говорится в публикации.
Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Унесет жизни". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине
Вчера, 14:47
 
В миреУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
