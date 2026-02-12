Рейтинг@Mail.ru
"Унесет жизни". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 12.02.2026 (обновлено: 16:05 12.02.2026)
"Унесет жизни". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине
"Унесет жизни". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине - РИА Новости, 12.02.2026
"Унесет жизни". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине
Предоставление европейского кредита Украине приведет к большому числу жертв на фронте, такое мнение выразил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 12.02.2026
"Унесет жизни". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине

Филиппо: кредит Киеву от ЕС станет причиной гибели тысяч украинцев

Украинский военный
Украинский военный
Украинский военный
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Предоставление европейского кредита Украине приведет к большому числу жертв на фронте, такое мнение выразил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Вчера ЕС принял решение выделить Украине 90 миллиардов евро (доля Франции — 17 миллиардов), что будет уносить жизни примерно 9000 человек каждую неделю. И это вместо того, чтобы стремиться к миру!" — написал он.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
МИД прокомментировал намерения Каллас предъявить России условия по Украине
Вчера, 10:48
Накануне Европейский парламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Решение о совместном займе было принято на саммите ЕС в декабре 2025-го. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Россия не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Уже частично вляпались". МИД прокомментировал план ЕС по членству Украины
Вчера, 12:08
 
Специальная военная операция на Украине, Украина, Франция, Бельгия, Флориан Филиппо, Евросоюз
 
 
