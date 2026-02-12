https://ria.ru/20260212/ukraina-2073919401.html
"Унесет жизни". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине
"Унесет жизни". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине - РИА Новости, 12.02.2026
"Унесет жизни". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине
Предоставление европейского кредита Украине приведет к большому числу жертв на фронте, такое мнение выразил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
украина
франция
бельгия
флориан филиппо
евросоюз
украина
франция
бельгия
"Унесет жизни". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине
Филиппо: кредит Киеву от ЕС станет причиной гибели тысяч украинцев