На всей территории Украины объявили тревогу
На всей территории Украины объявили тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
украина
