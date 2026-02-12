https://ria.ru/20260212/ukraina-2073872114.html
"Уже частично вляпались". МИД прокомментировал план ЕС по членству Украины
"Уже частично вляпались". МИД прокомментировал план ЕС по членству Украины - РИА Новости, 12.02.2026
"Уже частично вляпались". МИД прокомментировал план ЕС по членству Украины
Планы по частичному членству Украины в ЕС – это политические манипуляции, Евросоюз уже частично "вляпался" в Украину, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 12.02.2026
в мире
украина
россия
евросоюз
мария захарова
украина
россия
"Уже частично вляпались". МИД прокомментировал план ЕС по членству Украины
МИД назвал план по частичному вступлению Украины в ЕС манипуляциями
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Планы по частичному членству Украины в ЕС – это политические манипуляции, Евросоюз уже частично "вляпался" в Украину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Видимо, вот этого гордого названия "частично член" достойна Украина
. Еще раз – политические манипуляции все это", - сказала она в ходе брифинга
.
"Мне кажется, что Европейский союз уже частично вляпался в Украину, осталось только, чтобы Украина частично туда, как они сказали, вступила, чтобы окончательно добить Европейский союз", - подчеркнула она.