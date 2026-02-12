Рейтинг@Mail.ru
"Уже частично вляпались". МИД прокомментировал план ЕС по членству Украины - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 12.02.2026 (обновлено: 12:13 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/ukraina-2073872114.html
"Уже частично вляпались". МИД прокомментировал план ЕС по членству Украины
"Уже частично вляпались". МИД прокомментировал план ЕС по членству Украины - РИА Новости, 12.02.2026
"Уже частично вляпались". МИД прокомментировал план ЕС по членству Украины
Планы по частичному членству Украины в ЕС – это политические манипуляции, Евросоюз уже частично "вляпался" в Украину, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:08:00+03:00
2026-02-12T12:13:00+03:00
в мире
украина
россия
евросоюз
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
https://ria.ru/20260211/orban-2073765112.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, евросоюз, мария захарова
В мире, Украина, Россия, Евросоюз, Мария Захарова
"Уже частично вляпались". МИД прокомментировал план ЕС по членству Украины

МИД назвал план по частичному вступлению Украины в ЕС манипуляциями

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Планы по частичному членству Украины в ЕС – это политические манипуляции, Евросоюз уже частично "вляпался" в Украину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Видимо, вот этого гордого названия "частично член" достойна Украина. Еще раз – политические манипуляции все это", - сказала она в ходе брифинга.
"Мне кажется, что Европейский союз уже частично вляпался в Украину, осталось только, чтобы Украина частично туда, как они сказали, вступила, чтобы окончательно добить Европейский союз", - подчеркнула она.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Мы не против". Орбан внезапно высказался о принятии Украины в ЕС
11 февраля, 20:40
 
В миреУкраинаРоссияЕвросоюзМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала