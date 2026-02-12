https://ria.ru/20260212/ukraina-2073860121.html
В Киеве и четырех украинских областях частично пропал свет
В Киеве и четырех украинских областях частично пропал свет - РИА Новости, 12.02.2026
В Киеве и четырех украинских областях частично пропал свет
Часть потребителей в Киеве и в четырех областях на Украине остались без электроснабжения, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:26:00+03:00
2026-02-12T11:26:00+03:00
2026-02-12T11:26:00+03:00
в мире
украина
киев
одесская область
денис шмыгаль
укрэнерго
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_d700b619072129fb7771ce6d271a61db.jpg
https://ria.ru/20260212/klichko-2073851781.html
украина
киев
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_205c7eb0e80739424630c28215f48be8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, одесская область, денис шмыгаль, укрэнерго, дтэк
В мире, Украина, Киев, Одесская область, Денис Шмыгаль, Укрэнерго, ДТЭК
В Киеве и четырех украинских областях частично пропал свет
В Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях частично пропал свет