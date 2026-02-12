Рейтинг@Mail.ru
В Киеве и четырех украинских областях частично пропал свет - РИА Новости, 12.02.2026
11:26 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/ukraina-2073860121.html
В Киеве и четырех украинских областях частично пропал свет
В Киеве и четырех украинских областях частично пропал свет - РИА Новости, 12.02.2026
В Киеве и четырех украинских областях частично пропал свет
Часть потребителей в Киеве и в четырех областях на Украине остались без электроснабжения, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:26:00+03:00
2026-02-12T11:26:00+03:00
в мире
украина
киев
одесская область
денис шмыгаль
укрэнерго
дтэк
украина
киев
одесская область
РИА Новости
в мире, украина, киев, одесская область, денис шмыгаль, укрэнерго, дтэк
В мире, Украина, Киев, Одесская область, Денис Шмыгаль, Укрэнерго, ДТЭК
В Киеве и четырех украинских областях частично пропал свет

В Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях частично пропал свет

Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Киев. Архивное фото
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Часть потребителей в Киеве и в четырех областях на Украине остались без электроснабжения, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Есть обесточенные потребители в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Также из-за повреждения сетей вдоль линии соприкосновения есть новые обесточенные абоненты в Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании добавили, что во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Киеве более чем в три раза выросло число домов, оставшихся без отопления
В миреУкраинаКиевОдесская областьДенис ШмыгальУкрэнергоДТЭК
 
 
