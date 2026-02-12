https://ria.ru/20260212/ukraina-2073832950.html
В ОДКБ обвинили Запад в затягивании конфликта на Украине
В ОДКБ обвинили Запад в затягивании конфликта на Украине - РИА Новости, 12.02.2026
В ОДКБ обвинили Запад в затягивании конфликта на Украине
Действия Запада нацелены на затягивание конфликта на Украине, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:07:00+03:00
2026-02-12T10:07:00+03:00
2026-02-12T10:11:00+03:00
в мире
украина
одкб
андрей сердюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796173699_0:60:3162:1839_1920x0_80_0_0_42490809d0678454ecdb9d6c41ae99c7.jpg
https://ria.ru/20260212/lavrov-2073816906.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796173699_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_abe421ff59fff2b051e379e32485ec8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одкб, андрей сердюков
В мире, Украина, ОДКБ, Андрей Сердюков
В ОДКБ обвинили Запад в затягивании конфликта на Украине
Сердюков: действия Запада нацелены на затягивание конфликта на Украине