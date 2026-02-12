https://ria.ru/20260212/ukraina-2073805261.html
"Корова сдохнет": в Раде разгорелся громкий скандал после блэкаута
Новая экономическая политика киевского режима рискует довести Украину до финансового краха и новых потерь, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков на... РИА Новости, 12.02.2026
"Корова сдохнет": в Раде разгорелся громкий скандал после блэкаута
Депутат Рады Разумков: экономика Украины в шаге от смерти на фоне блэкаута
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Новая экономическая политика киевского режима рискует довести Украину до финансового краха и новых потерь, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании.
"Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить. Это вариант очень краткосрочный, потому что эта корова скоро сдохнет, как и в целом экономика нашего с вами государства", — сказал он.
Разумков
выступил с резкой критикой новой инициативы правительства ввести дополнительные налоги на бизнес, вынужденный самостоятельно справляться с проблемами в энергетике.
По словам депутата, правительство делает все для того, чтобы подорвать финансовое положение страны, и ничего — чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру и навести порядок в энергетической сфере.
"Сегодня в этом зале прикладывается масса усилий, чтобы время краха пришло", — заключил политик.
В октябре на Украине начались массовые многочасовые отключения электроэнергии из-за неисправностей в коммунальных системах. В середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго
" Виталий Зайченко заявлял об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко
называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.