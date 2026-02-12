Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото

© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Новая экономическая политика киевского режима рискует довести Украину до финансового краха и новых потерь, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании.

"Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить. Это вариант очень краткосрочный, потому что эта корова скоро сдохнет, как и в целом экономика нашего с вами государства", — сказал он.

Разумков выступил с резкой критикой новой инициативы правительства ввести дополнительные налоги на бизнес, вынужденный самостоятельно справляться с проблемами в энергетике.

По словам депутата, правительство делает все для того, чтобы подорвать финансовое положение страны, и ничего — чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру и навести порядок в энергетической сфере.

"Сегодня в этом зале прикладывается масса усилий, чтобы время краха пришло", — заключил политик.

В октябре на Украине начались массовые многочасовые отключения электроэнергии из-за неисправностей в коммунальных системах. В середине января в стране ввели режим ЧС.