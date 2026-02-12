Рейтинг@Mail.ru
"Корова сдохнет": в Раде разгорелся громкий скандал после блэкаута
05:30 12.02.2026 (обновлено: 10:00 12.02.2026)
"Корова сдохнет": в Раде разгорелся громкий скандал после блэкаута
"Корова сдохнет": в Раде разгорелся громкий скандал после блэкаута
в мире
украина
одесская область
киев
дмитрий разумков
виталий кличко
давид арахамия
верховная рада украины
украина
одесская область
киев
в мире, украина, одесская область, киев, дмитрий разумков, виталий кличко, давид арахамия, верховная рада украины, укрэнерго, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Одесская область, Киев, Дмитрий Разумков, Виталий Кличко, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, Укрэнерго, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
"Корова сдохнет": в Раде разгорелся громкий скандал после блэкаута

Депутат Рады Разумков: экономика Украины в шаге от смерти на фоне блэкаута

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Новая экономическая политика киевского режима рискует довести Украину до финансового краха и новых потерь, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании.
"Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить. Это вариант очень краткосрочный, потому что эта корова скоро сдохнет, как и в целом экономика нашего с вами государства", — сказал он.
Сотрудники ГСЧС перед палатками в одном из микрорайонов Киева - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Кличко рассказал о ситуации в Киеве после блэкаута
31 января, 21:54
Разумков выступил с резкой критикой новой инициативы правительства ввести дополнительные налоги на бизнес, вынужденный самостоятельно справляться с проблемами в энергетике.
По словам депутата, правительство делает все для того, чтобы подорвать финансовое положение страны, и ничего — чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру и навести порядок в энергетической сфере.
"Сегодня в этом зале прикладывается масса усилий, чтобы время краха пришло", — заключил политик.
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Шмыгаль назвал причину блэкаута на Украине
31 января, 13:45
В октябре на Украине начались массовые многочасовые отключения электроэнергии из-за неисправностей в коммунальных системах. В середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
На Украине разразился скандал из-за песни про блэкаут
20 января, 18:51
 
