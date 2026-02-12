"Ты чего испугался?": в Киеве обратились к Зеленскому после слов о России

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский лишает Украину шанса на мирное урегулирование, отказываясь от поездки в Москву, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам эксперта, Зеленский готов отправиться в Европу по первому зову, а в Россию или Белоруссию не стремится из-за надуманных причин.
"Но реальность такова, что от нее не спрячешься, так что рано или поздно, но Зеленскому придется поехать в Москву", — подытожил Соскин.
Вчера Владимир Зеленский заявил, что не готов встречаться для урегулирования конфликта на Украине на территории России или Белоруссии.
Ранее в среду украинское онлайн-издание Times of Ukraine со ссылкой на источники сообщило, что Киев рассматривает возможность отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что, если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву.
Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.