"Ты чего испугался?": в Киеве обратились к Зеленскому после слов о России - РИА Новости, 12.02.2026
02:46 12.02.2026
"Ты чего испугался?": в Киеве обратились к Зеленскому после слов о России
"Ты чего испугался?": в Киеве обратились к Зеленскому после слов о России
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
мирный план сша по украине
в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Мирный план США по Украине
"Ты чего испугался?": в Киеве обратились к Зеленскому после слов о России

Соскин: отказ Зеленского от встречи в Москве лишает Киев шанса на мир

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский лишает Украину шанса на мирное урегулирование, отказываясь от поездки в Москву, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Ты (Зеленский. — Прим. ред.) чего испугался? Как в США ехать — то пожалуйста, а как на серьезный разговор в Москву — то сразу в отказ. Так мы к миру не придем, если бегать от друг друга будем", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
СМИ рассказали о страшном ударе по Зеленскому
00:38
По словам эксперта, Зеленский готов отправиться в Европу по первому зову, а в Россию или Белоруссию не стремится из-за надуманных причин.
"Но реальность такова, что от нее не спрячешься, так что рано или поздно, но Зеленскому придется поехать в Москву", — подытожил Соскин.
Вчера Владимир Зеленский заявил, что не готов встречаться для урегулирования конфликта на Украине на территории России или Белоруссии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Захарова обвинила Зеленского в глумлении над украинцами
00:37
Ранее в среду украинское онлайн-издание Times of Ukraine со ссылкой на источники сообщило, что Киев рассматривает возможность отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что, если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву.
Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Зеленский отказался от встреч по урегулированию в России и Белоруссии
Вчера, 22:19
 
