"Ты чего испугался?": в Киеве обратились к Зеленскому после слов о России

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский лишает Украину шанса на мирное урегулирование, отказываясь от поездки в Москву, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".