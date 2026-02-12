Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте дали резкий отпор Украине - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 12.02.2026 (обновлено: 06:13 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/ukraina-2073796880.html
В Европарламенте дали резкий отпор Украине
В Европарламенте дали резкий отпор Украине - РИА Новости, 12.02.2026
В Европарламенте дали резкий отпор Украине
В Европарламенте не видят возможности для вступления Украины в ЕС в ближайшее время, пишет австрийская газета Der Standard со ссылкой на депутатов,... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T01:59:00+03:00
2026-02-12T06:13:00+03:00
в мире
украина
венгрия
германия
виктор орбан
владимир зеленский
фридрих мерц
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040770093_113:0:1546:806_1920x0_80_0_0_fe61b99fe389124dde3536fb6e2dd337.jpg
https://ria.ru/20260125/evroparlament-2070146036.html
https://ria.ru/20260211/aktivy-2073667576.html
https://ria.ru/20260210/evroparlament-2073511290.html
украина
венгрия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040770093_292:0:1367:806_1920x0_80_0_0_bb0460a57c3440e20038bbf9cccb308b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, германия, виктор орбан, владимир зеленский, фридрих мерц, евросоюз, европарламент, politico
В мире, Украина, Венгрия, Германия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Евросоюз, Европарламент, Politico
В Европарламенте дали резкий отпор Украине

Der Standard: в Европарламенте не видят причины для принятия Украины в ЕС

© European ParliamentВыступление Каи Каллас в Европейском парламенте
Выступление Каи Каллас в Европейском парламенте - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© European Parliament
Выступление Каи Каллас в Европейском парламенте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Европарламенте не видят возможности для вступления Украины в ЕС в ближайшее время, пишет австрийская газета Der Standard со ссылкой на депутатов, представляющих страну.
"Я абсолютно не вижу возможности вступления в ЕС через два года", — сказал в беседе с изданием депутат от Австрийской народной партии (ÖVP) Рейнгольд Лопатка.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Европарламенте назвали кандидата на роль переговорщика по Украине
25 января, 09:24
По его словам, это было бы несправедливо по отношению к балканским государствам, к тому же среди членов ЕС нет согласия по принятию Украины.
"Я понимаю, что Комиссия разрабатывает различные сценарии, но в Совете ЕС ситуация иная", — добавил он.
По мнению депутата от партии Новой Австрии и Либерального форума (NEOS) Хельмута Брандштеттера, сначала необходимо провести внутреннюю реформу ЕС, чтобы преодолеть принцип единогласия.
Зал заседаний Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Европарламент призвал использовать российские активы для поддержки Украины
Вчера, 15:18
"И я не могу представить, чтобы мы приняли Украину, заставляя Западные Балканы ждать дольше", — подчеркнул политик.
Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер страны Виктор Орбан может проиграть выборы в апреле.
В конце января Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил на это, что такой вариант просто невозможен. Против быстрого вступления высказался и его австрийский коллега Кристиан Штокер. Орбан, со своей стороны, заявил, что в Венгрии в ближайшие сто лет не будет такого парламента, который одобрил бы присоединение Украины к ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Европарламент экстренно проголосует по изменению бюджета для кредита Киеву
10 февраля, 19:26
 
В миреУкраинаВенгрияГерманияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийФридрих МерцЕвросоюзЕвропарламентPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала