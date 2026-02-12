В Европарламенте дали резкий отпор Украине

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Европарламенте не видят возможности для вступления Украины в ЕС в ближайшее время, пишет австрийская газета В Европарламенте не видят возможности для вступления Украины в ЕС в ближайшее время, пишет австрийская газета Der Standard со ссылкой на депутатов, представляющих страну.

"Я абсолютно не вижу возможности вступления в ЕС через два года", — сказал в беседе с изданием депутат от Австрийской народной партии (ÖVP) Рейнгольд Лопатка.

По его словам, это было бы несправедливо по отношению к балканским государствам, к тому же среди членов ЕС нет согласия по принятию Украины

"Я понимаю, что Комиссия разрабатывает различные сценарии, но в Совете ЕС ситуация иная", — добавил он.

По мнению депутата от партии Новой Австрии и Либерального форума (NEOS) Хельмута Брандштеттера, сначала необходимо провести внутреннюю реформу ЕС, чтобы преодолеть принцип единогласия.

"И я не могу представить, чтобы мы приняли Украину, заставляя Западные Балканы ждать дольше", — подчеркнул политик.

Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер страны Виктор Орбан может проиграть выборы в апреле.