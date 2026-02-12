Рейтинг@Mail.ru
"Оказывают давление": в Киеве сделали заявление о переговорах с Россией
00:50 12.02.2026
"Оказывают давление": в Киеве сделали заявление о переговорах с Россией
"Оказывают давление": в Киеве сделали заявление о переговорах с Россией
в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, welt, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Welt, Мирный план США по Украине
"Оказывают давление": в Киеве сделали заявление о переговорах с Россией

Welt: CША оказывают давление на Киев, чтобы склонить Зеленского к миру

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. США оказывают давление на Украину, чтобы заставить Владимира Зеленского рассмотреть территориальные уступки в пользу России, заявил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Американцы оказывают давление на Украину, чтобы заставить Зеленского пойти на территориальные уступки россиянам. <…> И, быть может, тогда наступит мир", — сказал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
СМИ: Киев рассматривает отправку делегации в Москву для переговоров
Вчера, 13:31
По словам Ваннера, президент США Дональд Трамп вероятно хочет набрать политические очки после решения украинского конфликта в глазах своих избирателей.
"Потому что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и Трамп, вероятно, хочет набрать себе очки с помощью украинского вопроса", — пояснил журналист.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Киеве раскрыли хитрый замысел на переговорах с Россией
Вчера, 01:25
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Киеве рассказали, что взбесило Зеленского на переговорах по Украине
6 февраля, 02:44
 
