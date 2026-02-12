"Оказывают давление": в Киеве сделали заявление о переговорах с Россией

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. США оказывают давление на Украину, чтобы заставить Владимира Зеленского рассмотреть территориальные уступки в пользу России, заявил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Американцы оказывают давление на Украину, чтобы заставить Зеленского пойти на территориальные уступки россиянам. <…> И, быть может, тогда наступит мир", — сказал он.
По словам Ваннера, президент США Дональд Трамп вероятно хочет набрать политические очки после решения украинского конфликта в глазах своих избирателей.
"Потому что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и Трамп, вероятно, хочет набрать себе очки с помощью украинского вопроса", — пояснил журналист.
Мирный процесс по Украине
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.