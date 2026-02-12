Рейтинг@Mail.ru
09:56 12.02.2026
В аэропорту Ухты ввели временные ограничения
2026-02-12T09:56:00+03:00
2026-02-12T09:56:00+03:00
ухта, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Ухта, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
© РИА Новости / Илья Наймушин
Самолет
Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ухты, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ухты. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
ПВО ночью уничтожила 106 украинских беспилотников
УхтаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
