Рейтинг@Mail.ru
Удмуртские волонтеры отправили в зону СВО более ста защитных костюмов - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:27 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/udmurtiya-2073876642.html
Удмуртские волонтеры отправили в зону СВО более ста защитных костюмов
Удмуртские волонтеры отправили в зону СВО более ста защитных костюмов - РИА Новости, 12.02.2026
Удмуртские волонтеры отправили в зону СВО более ста защитных костюмов
Волонтёры движения "Защита 18" из Удмуртии отправили в зону специальной военной операции более 100 защитных костюмов "Леший" по запросу морских пехотинцев,... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:27:00+03:00
2026-02-12T12:27:00+03:00
надежные люди
общество
боевое братство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073876309_0:147:774:582_1920x0_80_0_0_b2fc2e52089c428a0d04edc6dffe29a4.jpg
https://ria.ru/20251216/udmurtija-2062375374.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073876309_0:1:774:582_1920x0_80_0_0_7d836d23f5c3509533a0d0651e2c4468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, боевое братство
Надежные люди, Общество, Боевое братство
Удмуртские волонтеры отправили в зону СВО более ста защитных костюмов

Движение "Защита 18" отправило морским пехотинцам более 100 костюмов "Леший"

© Фото : Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики Волонтеры движения "Защита 18" из Удмуртии отправили в зону СВО более 100 защитных костюмов "Леший"
Волонтеры движения Защита 18 из Удмуртии отправили в зону СВО более 100 защитных костюмов Леший - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики
Волонтеры движения "Защита 18" из Удмуртии отправили в зону СВО более 100 защитных костюмов "Леший"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 12 фев – РИА Новости. Волонтёры движения "Защита 18" из Удмуртии отправили в зону специальной военной операции более 100 защитных костюмов "Леший" по запросу морских пехотинцев, сообщает правительство региона.
"Волонтерское движение "Защита 18" совместно с партнерами подготовило и передало юбилейную партию гуманитарного груза. Эта отправка стала 600-й по счёту отработанной заявкой, выполненной волонтерами по прямым запросам военнослужащих. Груз направлен в адрес бойцов морской пехоты", - говорится в сообщении.
В состав партии гуманитарной помощи вошли 105 специализированных защитных костюмов "Леший", сообщают удмуртские власти.
"Отработка 600-й заявки – это показатель нашей верности девизу "Тыл – фронту". Мы передаём технологичную защиту, которая спасает жизни ребят на передовой. Такие костюмы позволяют бойцам оставаться незаметными для техники противника при выполнении боевых задач", - приводятся слова руководителя волонтерского движения Натальи Решетниковой.
В сообщении отмечается, что в сбор и организацию отправки гумпомощи также внесли вклад удмуртское отделение ветеранов "Боевого братства", активисты "Волонтёрской роты" и Российского союза сельской молодёжи.
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Удмуртии продолжат субсидировать проведение газа в дома участников СВО
16 декабря 2025, 13:57
 
Надежные людиОбществоБоевое братство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала