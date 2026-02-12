Удмуртские волонтеры отправили в зону СВО более ста защитных костюмов

Волонтеры движения "Защита 18" из Удмуртии отправили в зону СВО более 100 защитных костюмов "Леший"

Волонтеры движения "Защита 18" из Удмуртии отправили в зону СВО более 100 защитных костюмов "Леший"

УФА, 12 фев – РИА Новости. Волонтёры движения "Защита 18" из Удмуртии отправили в зону специальной военной операции более 100 защитных костюмов "Леший" по запросу морских пехотинцев, Волонтёры движения "Защита 18" из Удмуртии отправили в зону специальной военной операции более 100 защитных костюмов "Леший" по запросу морских пехотинцев, сообщает правительство региона.

"Волонтерское движение "Защита 18" совместно с партнерами подготовило и передало юбилейную партию гуманитарного груза. Эта отправка стала 600-й по счёту отработанной заявкой, выполненной волонтерами по прямым запросам военнослужащих. Груз направлен в адрес бойцов морской пехоты", - говорится в сообщении.

В состав партии гуманитарной помощи вошли 105 специализированных защитных костюмов "Леший", сообщают удмуртские власти.

"Отработка 600-й заявки – это показатель нашей верности девизу "Тыл – фронту". Мы передаём технологичную защиту, которая спасает жизни ребят на передовой. Такие костюмы позволяют бойцам оставаться незаметными для техники противника при выполнении боевых задач", - приводятся слова руководителя волонтерского движения Натальи Решетниковой.