ФСБ предотвратила теракт с нападением на отдел полиции в Удмуртии
09:50 12.02.2026 (обновлено: 10:14 12.02.2026)
ФСБ предотвратила теракт с нападением на отдел полиции в Удмуртии
ФСБ предотвратила теракт с нападением на отдел полиции в Удмуртии - РИА Новости, 12.02.2026
ФСБ предотвратила теракт с нападением на отдел полиции в Удмуртии
Правоохранители предотвратили теракт в Удмуртии, где ранее судимый россиянин планировал устроить вооруженное нападение на отдел полиции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.02.2026
происшествия
россия
удмуртская республика (удмуртия)
можга
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
удмуртская республика (удмуртия)
можга
Происшествия, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Можга, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ предотвратила теракт с нападением на отдел полиции в Удмуртии

ФСБ в Удмуртии предотвратила вооруженное нападение на отдел полиции

Задержание экстремиста, планировавшего теракт в Удмуртии
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правоохранители предотвратили теракт в Удмуртии, где ранее судимый россиянин планировал устроить вооруженное нападение на отдел полиции, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Удмуртской республики пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта на одном из объектов МВД России. В результате проведенных мероприятий в городе Можга Удмуртской республики задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России, 1968 года рождения", - говорится в сообщении.
Задержанный приобрел компоненты для изготовления средств поражения, которые планировал использовать для вооруженного нападения на межмуниципальный отдел МВД РФ "Можгинский".
В гараже злоумышленника обнаружено и обезврежено изготовленное им самодельное взрывное устройство, а также средства поражения, предназначенные для совершения теракта.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта) и части 1 статьи 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.
Происшествия, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Можга, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Заголовок открываемого материала