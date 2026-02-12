https://ria.ru/20260212/udmurtija-2073827902.html
ФСБ предотвратила теракт с нападением на отдел полиции в Удмуртии
ФСБ предотвратила теракт с нападением на отдел полиции в Удмуртии - РИА Новости, 12.02.2026
ФСБ предотвратила теракт с нападением на отдел полиции в Удмуртии
Правоохранители предотвратили теракт в Удмуртии, где ранее судимый россиянин планировал устроить вооруженное нападение на отдел полиции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.02.2026
россия
удмуртская республика (удмуртия)
можга
ФСБ предотвратила теракт с нападением на отдел полиции в Удмуртии
ФСБ в Удмуртии предотвратила вооруженное нападение на отдел полиции
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правоохранители предотвратили теракт в Удмуртии, где ранее судимый россиянин планировал устроить вооруженное нападение на отдел полиции, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Удмуртской республики
пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта на одном из объектов МВД России. В результате проведенных мероприятий в городе Можга
Удмуртской республики задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России
, 1968 года рождения", - говорится в сообщении.
Задержанный приобрел компоненты для изготовления средств поражения, которые планировал использовать для вооруженного нападения на межмуниципальный отдел МВД РФ "Можгинский".
В гараже злоумышленника обнаружено и обезврежено изготовленное им самодельное взрывное устройство, а также средства поражения, предназначенные для совершения теракта.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта) и части 1 статьи 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.