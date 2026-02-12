ФСБ предотвратила теракт с нападением на отдел полиции в Удмуртии

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правоохранители предотвратили теракт в Удмуртии, где ранее судимый россиянин планировал устроить вооруженное нападение на отдел полиции, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Удмуртской республики пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта на одном из объектов МВД России. В результате проведенных мероприятий в городе Можга Удмуртской республики задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России , 1968 года рождения", - говорится в сообщении.

Задержанный приобрел компоненты для изготовления средств поражения, которые планировал использовать для вооруженного нападения на межмуниципальный отдел МВД РФ "Можгинский".

В гараже злоумышленника обнаружено и обезврежено изготовленное им самодельное взрывное устройство, а также средства поражения, предназначенные для совершения теракта.