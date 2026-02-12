Рейтинг@Mail.ru
Умер британский музыкант Эндрю Ранкен, сообщили СМИ
03:45 12.02.2026 (обновлено: 09:16 12.02.2026)
Умер британский музыкант Эндрю Ранкен, сообщили СМИ
Умер британский музыкант Эндрю Ранкен, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2026
Умер британский музыкант Эндрю Ранкен, сообщили СМИ
Ударник английской фолк-панк-группы The Pogues Эндрю Ранкен умер в возрасте 72 лет, пишет газета Daily Mail.
лондон
лондон
Эндрю Ранкен. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ударник английской фолк-панк-группы The Pogues Эндрю Ранкен умер в возрасте 72 лет, пишет газета Daily Mail.
Эндрю Ранкен выступал с группой с 1983 по 1996 год, а затем - после ее распада и возрождения - вернулся в состав, продолжив играть с 2001 по 2014 год.
"Ударник группы The Pogues Эндрю Ранкен скончался в возрасте 72 лет, и сегодня его коллеги по группе отдали "настоящему другу и брату" дань уважения", - говорится в статье.
Коллектив The Pogues был основан в Лондоне в 1982 году, музыканты исполняют музыку в стиле фолк-панк. Дискография группы насчитывает семь студийных альбомов, часть из которых получила статус золотых, продавшись тиражом более полумиллиона копий.
 
