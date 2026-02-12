ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, используемым ВСУ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российская армия нанесла удар возмездия по объектам энергетики, связанным с ВСУ, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры <...> Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар <...> по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Бойцы применили дроны и высокоточное оружие наземного и воздушного базирования большой дальности.
Ночью СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Киевской и Одесской областях. Часть потребителей остались без света. В столице к тому же еще пропало и отопление: число многоквартирных домов без тепла выросло с 1,1 тысячи до 3,7.
В ответ на атаки на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.