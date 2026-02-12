Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, используемым ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 12.02.2026 (обновлено: 13:50 12.02.2026)
ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, используемым ВСУ
ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, используемым ВСУ - РИА Новости, 12.02.2026
ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, используемым ВСУ
Российская армия нанесла удар возмездия по объектам энергетики, связанным с ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
одесская область
вооруженные силы рф
ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, используемым ВСУ

ВС РФ нанесли групповой удар по используемым ВСУ объектам энергетики

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российская армия нанесла удар возмездия по объектам энергетики, связанным с ВСУ, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры <...> Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар <...> по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
22 июня 2022, 17:18
Бойцы применили дроны и высокоточное оружие наземного и воздушного базирования большой дальности.

Ночью СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Киевской и Одесской областях. Часть потребителей остались без света. В столице к тому же еще пропало и отопление: число многоквартирных домов без тепла выросло с 1,1 тысячи до 3,7.

В ответ на атаки на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Дарницкая ТЭЦ в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
На Дарницкой ТЭЦ в Киеве появились сосульки длиной более восьми метров
9 февраля, 17:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьОдесская областьВооруженные силы РФ
 
 
