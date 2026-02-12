Рейтинг@Mail.ru
Ученые ДВФУ создали десерт моти из минтая - РИА Новости, 12.02.2026
13:36 12.02.2026
Ученые ДВФУ создали десерт моти из минтая
Ученые ДВФУ создали десерт моти из минтая - РИА Новости, 12.02.2026
Ученые ДВФУ создали десерт моти из минтая
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке создали линейку продуктов и полуфабрикатов с добавлением минтая, в том числе десерт... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:36:00+03:00
2026-02-12T13:36:00+03:00
владивосток
россия
дальневосточный федеральный университет
Новости
владивосток, россия, дальневосточный федеральный университет
Владивосток, Россия, Дальневосточный федеральный университет
Ученые ДВФУ создали десерт моти из минтая

В ДВФУ создали линейку продуктов и полуфабрикатов с добавлением минтая

© Фото : Дальневосточный федеральный университетУченые ДВФУ создали десерт моти из минтая
Ученые ДВФУ создали десерт моти из минтая - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Дальневосточный федеральный университет
Ученые ДВФУ создали десерт моти из минтая
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке создали линейку продуктов и полуфабрикатов с добавлением минтая, в том числе десерт моти, сообщает вуз.
"Дальневосточный федеральный университет и ассоциация добытчиков минтая представили уникальную линейку готовых продуктов питания и полуфабрикатов высокой степени готовности, созданных из главной промысловой рыбы России… В линейку вошли как смелые гастрономические эксперименты, например, японское пирожное моти с начинкой из филе минтая, творожного сыра, нори и икры, так и готовые решения для уличного питания, такие как ролл с минтаем и овощами в пшеничной лепешке", - говорится в сообщении.
Ученый изучает бактерии в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Приморье ученые открыли вид бактерий с необычным фотосинтезом
17 декабря 2025, 11:19
Также среди разработок лаборатории Передовой инженерной школы (ПИШ) "Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем" ДВФУ - мини-пирожки, зразы и пельмени с оригинальными начинками из минтая и икры, котлета для фишбургера и шарики-крокеты, цельнозерновые крекеры с мукой из минтая и икры.
Кроме того, разработана линейка сухих приправ с икрой минтая в паназиатском стиле.
Отмечается, что разработки лаборатории ДВФУ нацелены на переворот в восприятии минтая и создание новых рыночных категорий.
"Представленный ассортимент - это конкретный ответ на задачу по увеличению доступности качественной рыбной продукции. Наши разработки призваны преодолеть устаревшие стереотипы, представив минтай в современных и востребованных форматах - от полок магазинов до ресторанных меню и сервисов доставки", - приводится комментарий руководителя базовой кафедры пищевой и клеточной инженерии ПИШ ДВФУ Татьяны Ершовой.
Пилотные партии продуктов изготовлены на технологической базе университета. Идут переговоры о внедрении разработок с ведущими рыбоперерабатывающими компаниями и розничными сетями.
Образцы жевательной ириски из папоротника - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Сибирские ученые придумали рецепт ириски из папоротника
9 февраля, 09:00
 
ВладивостокРоссияДальневосточный федеральный университет
 
 
