Ученые ДВФУ создали десерт моти из минтая

Дальневосточный федеральный университет и ассоциация добытчиков минтая представили уникальную линейку готовых продуктов питания и полуфабрикатов высокой степени готовности, созданных из главной промысловой рыбы России … В линейку вошли как смелые гастрономические эксперименты, например, японское пирожное моти с начинкой из филе минтая, творожного сыра, нори и икры, так и готовые решения для уличного питания, такие как ролл с минтаем и овощами в пшеничной лепешке", - говорится в сообщении.

Также среди разработок лаборатории Передовой инженерной школы (ПИШ) "Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем" ДВФУ - мини-пирожки, зразы и пельмени с оригинальными начинками из минтая и икры, котлета для фишбургера и шарики-крокеты, цельнозерновые крекеры с мукой из минтая и икры.

Кроме того, разработана линейка сухих приправ с икрой минтая в паназиатском стиле.

Отмечается, что разработки лаборатории ДВФУ нацелены на переворот в восприятии минтая и создание новых рыночных категорий.

"Представленный ассортимент - это конкретный ответ на задачу по увеличению доступности качественной рыбной продукции. Наши разработки призваны преодолеть устаревшие стереотипы, представив минтай в современных и востребованных форматах - от полок магазинов до ресторанных меню и сервисов доставки", - приводится комментарий руководителя базовой кафедры пищевой и клеточной инженерии ПИШ ДВФУ Татьяны Ершовой.