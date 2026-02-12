Рейтинг@Mail.ru
Виталий Королев открыл новую детскую поликлинику в Торжке
Тверская область
Тверская область
 
18:30 12.02.2026
Виталий Королев открыл новую детскую поликлинику в Торжке
Виталий Королев открыл новую детскую поликлинику в Торжке - РИА Новости, 12.02.2026
Виталий Королев открыл новую детскую поликлинику в Торжке
В рамках рабочей поездки в город Торжок временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев открыл новую детскую поликлинику, сообщает РИА Новости, 12.02.2026
тверская область
виталий королев
торжок
торжок
виталий королев, торжок
Тверская область, Виталий Королев, Торжок
Виталий Королев открыл новую детскую поликлинику в Торжке

Врио губернатора Тверской области Королев открыл детскую поликлинику в Торжке

© Фото предоставлено правительством Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев открыл новую детскую поликлинику в Торжке
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев открыл новую детскую поликлинику в Торжке - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото предоставлено правительством Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев открыл новую детскую поликлинику в Торжке. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В рамках рабочей поездки в город Торжок временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев открыл новую детскую поликлинику, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Учреждение также проинспектировали маленькие жители города.
"Это, действительно, очень современное, яркое и светлое учреждение с новым оборудованием. Обустроены места, где детки могут играть, смотреть мультфильмы. Чтобы спокойно ждать приема врача и не бояться, как это иногда бывает у детей", – отметил Королев, его слова приводит пресс-служба.
Врио губернатора осмотрел кабинеты неотложной помощи, рентген-кабинет, комнату здорового ребенка и другие помещения.
В учреждении предусмотрены семь кабинетов участковых педиатров, приемно-смотровые фильтр-боксы, кабинет инфекционных заболеваний, профилактическое, педиатрическое, консультативно-диагностическое отделения, отделение восстановительного лечения и реабилитации. Здание поликлиники оборудовано тремя пассажирскими лифтами, адаптированными для перевозки детей с ограничениями по здоровью.
Новая поликлиника будет обслуживать более 8 тысяч маленьких пациентов из Торжка и округа.
"Открытие нашей поликлиники – долгожданное событие. Мы сможем принимать порядка 200 детей в смену. Они будут приходить в поликлинику с комфортными условиями, а лечиться и обследоваться на самом современном оборудовании. У нас очень хорошая команда врачей, мы полностью укомплектовали педиатрическую службу", – рассказал, в свою очередь, главный врач учреждения Игорь Выжимов.
В новой поликлинике реализованы принципы бережливого производства – открытая регистратура, информатизация рабочих мест, упорядочены потоки с учетом обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья. Все это позволит сократить время нахождения пациента в поликлинике, оптимизировать работу медицинского персонала, создать комфортные условия для юных посетителей.
Для родителей открытие новой поликлиники – это возможность в одном месте посетить врача и пройти необходимые обследования: благодаря появлению рентген-кабинета им не придется возить детей на обследование в областную столицу, отметили в пресс-службе.
Новая поликлиника уже начала прием посетителей. В полном объеме учреждение заработает с 16 февраля по адресу: город Торжок, улица Больничная, дом 32.
Тверская областьВиталий КоролевТоржок
 
 
