Виталий Королев открыл новую детскую поликлинику в Торжке

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В рамках рабочей поездки в город Торжок временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев открыл новую детскую поликлинику, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Учреждение также проинспектировали маленькие жители города.

"Это, действительно, очень современное, яркое и светлое учреждение с новым оборудованием. Обустроены места, где детки могут играть, смотреть мультфильмы. Чтобы спокойно ждать приема врача и не бояться, как это иногда бывает у детей", – отметил Королев, его слова приводит пресс-служба.

Врио губернатора осмотрел кабинеты неотложной помощи, рентген-кабинет, комнату здорового ребенка и другие помещения.

В учреждении предусмотрены семь кабинетов участковых педиатров, приемно-смотровые фильтр-боксы, кабинет инфекционных заболеваний, профилактическое, педиатрическое, консультативно-диагностическое отделения, отделение восстановительного лечения и реабилитации. Здание поликлиники оборудовано тремя пассажирскими лифтами, адаптированными для перевозки детей с ограничениями по здоровью.

Новая поликлиника будет обслуживать более 8 тысяч маленьких пациентов из Торжка и округа.

"Открытие нашей поликлиники – долгожданное событие. Мы сможем принимать порядка 200 детей в смену. Они будут приходить в поликлинику с комфортными условиями, а лечиться и обследоваться на самом современном оборудовании. У нас очень хорошая команда врачей, мы полностью укомплектовали педиатрическую службу", – рассказал, в свою очередь, главный врач учреждения Игорь Выжимов.

В новой поликлинике реализованы принципы бережливого производства – открытая регистратура, информатизация рабочих мест, упорядочены потоки с учетом обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья. Все это позволит сократить время нахождения пациента в поликлинике, оптимизировать работу медицинского персонала, создать комфортные условия для юных посетителей.

Для родителей открытие новой поликлиники – это возможность в одном месте посетить врача и пройти необходимые обследования: благодаря появлению рентген-кабинета им не придется возить детей на обследование в областную столицу, отметили в пресс-службе.