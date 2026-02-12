Рейтинг@Mail.ru
Турпоток россиян в Японию по итогам 2026 года может обновить рекорд - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:46 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/turpotok-2073955241.html
Турпоток россиян в Японию по итогам 2026 года может обновить рекорд
Турпоток россиян в Японию по итогам 2026 года может обновить рекорд - РИА Новости, 12.02.2026
Турпоток россиян в Японию по итогам 2026 года может обновить рекорд
Турпоток россиян в Японию по итогам 2026 года может составить 230-260 тысяч человек, сообщают в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на генерального... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T16:46:00+03:00
2026-02-12T16:46:00+03:00
туризм
япония
россия
российский союз туриндустрии (рст)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039325333_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_77f1ab7dc8828231c4c0f2837ad3f0a9.jpg
https://ria.ru/20260212/otkrytie-2073943547.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039325333_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56c8c1e5163dd632d4de5b63c4133599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Япония, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Турпоток россиян в Японию по итогам 2026 года может обновить рекорд

РСТ: Турпоток из России в Японию в 2026 году может превысить 230 тыс человек

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТабличка на здании посольства Японии в Москве
Табличка на здании посольства Японии в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Табличка на здании посольства Японии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Турпоток россиян в Японию по итогам 2026 года может составить 230-260 тысяч человек, сообщают в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на генерального директора компании VCP Travel Михаила Абасова.
"При сохранении текущих параметров турпоток из России способен обновить рекорд и достичь 230–260 тыс. человек, что на 28–43% превысит результат 2025 года. Наибольший прирост ожидается в весенний и осенний периоды", - рассказал Абасов.
По его словам, в 2025 году турпоток из России в Японию достиг 194,9 тысячи поездок, практически удвоив показатели 2024 года, тогда было совершено 99,3 тысячи поездок. Относительно 2023 года, когда туда направилось 42 тысячи туристов, рост составил более чем 4,6 раза.
"Фундаментальной основой бума остаётся сочетание макроэкономических и регуляторных факторов. Слабая иена (150–155 иен за доллар, 170–180 за рубль в начале 2026 года) обеспечивает турпакетам ценовую конкурентоспособность даже относительно Юго-Восточной Азии", - добавил он.
Открытие визового центра Японии на Олимпийском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В РСТ рассказали об открытии японских визовых центров в Москве и Петербурге
Вчера, 15:59
 
ТуризмЯпонияРоссияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала