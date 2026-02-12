Турпоток россиян в Японию по итогам 2026 года может обновить рекорд

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Турпоток россиян в Японию по итогам 2026 года может составить 230-260 тысяч человек, сообщают в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на генерального директора компании VCP Travel Михаила Абасова.