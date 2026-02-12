Рейтинг@Mail.ru
Генконсул рассказал о росте потока американских туристов в Россию
10:14 12.02.2026
Генконсул рассказал о росте потока американских туристов в Россию
Генконсул рассказал о росте потока американских туристов в Россию
Поток американских туристов в РФ после снятия ковидных ограничений год от года неуклонно растет, многие возвращаются снова, заявил в интервью РИА Новости...
2026
Россия, Нью-Йорк (город), США, Государственный департамент США
Генконсул рассказал о росте потока американских туристов в Россию

Прохожие на Парящем мосту в парке Зарядье
Прохожие на Парящем мосту в парке Зарядье. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 12 фев - РИА Новости. Поток американских туристов в РФ после снятия ковидных ограничений год от года неуклонно растет, многие возвращаются снова, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.
"Несмотря на политически ангажированные предупреждения Госдепартамента США своим гражданам об опасности для путешествий в нашу страну, настоятельные рекомендации ее не посещать, а также требование "незамедлительно покинуть" территорию России, поток американских туристов после снятия ковидных ограничений год от года неуклонно растет", - сказал он.
Заголовок открываемого материала