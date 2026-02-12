Генконсул рассказал о росте потока американских туристов в Россию

НЬЮ-ЙОРК, 12 фев - РИА Новости. Поток американских туристов в РФ после снятия ковидных ограничений год от года неуклонно растет, многие возвращаются снова, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.