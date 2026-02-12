https://ria.ru/20260212/turisty-2073834229.html
Генконсул рассказал о росте потока американских туристов в Россию
Генконсул рассказал о росте потока американских туристов в Россию - РИА Новости, 12.02.2026
Генконсул рассказал о росте потока американских туристов в Россию
Поток американских туристов в РФ после снятия ковидных ограничений год от года неуклонно растет, многие возвращаются снова, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:14:00+03:00
2026-02-12T10:14:00+03:00
2026-02-12T10:14:00+03:00
россия
нью-йорк (город)
сша
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071433060_0:239:3132:2001_1920x0_80_0_0_527c30ebcf244425f45cf8650fed34ad.jpg
https://ria.ru/20260211/ssha-2073551823.html
россия
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071433060_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4587a42cc3c432db86d108492b3288cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нью-йорк (город), сша, государственный департамент сша
Россия, Нью-Йорк (город), США, Государственный департамент США
Генконсул рассказал о росте потока американских туристов в Россию
Генконсул Марков: поток американских туристов в Россию растет