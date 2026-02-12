Миляев рассказал об опыте Тульской области в работе с муниципалитетами

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на международном конгрессе в Москве представил опыт взаимодействия региона с муниципалитетами, сообщает пресс-служба облправительства.

Миляев выступил в четверг на первом международном конгрессе государственного управления. На сессии "Муниципальный диалог: единство публичной власти и новые горизонты" он рассказал, как в регионе выстроен диалог власти с жителями, что уже сделано по программе "Наш район" и как цифровизация меняет систему управления.

Губернатор региона подчеркнул: национальные проекты, которые обозначил президент России Владимир Путин, являются одним из главных векторов развития.

"Безусловно, в регионах есть свои нюансы и особенности, региональные и муниципальные программы. Но базовый ключевой вектор заложен сегодня в национальных проектах", — приводит пресс-служба слова Миляева.

Он также отметил, что успешная работа муниципалитетов невозможна без участия областного центра.

"Эффективность работы в муниципалитетах зависит в том числе от региональной власти", — подчеркнул глава региона.

Губернатор поделился опытом своей работы главой администрации Тулы и рассказал о том, как она позволила ему изнутри понять работу органов местного самоуправления.

"Люди, которые работают в органах местного самоуправления, должны понимать, что этой работе необходимо отдаваться целиком, по-другому никак. Тренируйте мышцу доброты. Помните, как вы расположены к людям, так и люди будут расположены к вам", — сказал Миляев.

Он также обозначил принципы муниципальной службы и основные качества чиновника.

Губернатор назвал добросовестность, открытость и уважительное общение с людьми залогом успеха в любом деле, а не только на госслужбе.

Дмитрий Миляев рассказал о ключевых направлениях работы правительства Тульской области с муниципалитетами. Так, в рамках программы "Наш район" в регионе обновляют 26 советских стадионов — шесть из них реконструировали в прошлом году. Еще шесть объектов планируют обновить в этом году.

Губернатор обратил внимание, что в регионе запустили трансфер для дошколят в детские сады на отдельных автобусах. Такую же практику планируют ввести для юных спортсменов.

Еще одной темой сессии стало внедрение цифровых технологий в госуправление.

"Цифровые технологии и возможности искусственного интеллекта способны сделать работу государственного служащего более оперативной и удобной, но при этом важно понимать, что чиновник не должен быть бесчеловечным", – подчеркнул губернатор.

С 2022 года в Тульской области работает Ситуационный центр губернатора. Он объединяет платформы "Открытый регион 71", телефон доверия, единую дежурно-диспетчерскую службу и платформу обратной связи. Специалисты разработали интерактивные информационные панели, которые позволяют в реальном времени отслеживать обстановку в муниципалитетах.