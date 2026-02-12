Рейтинг@Mail.ru
Миляев рассказал об опыте Тульской области в работе с муниципалитетами - РИА Новости, 12.02.2026
Тульская область
 
17:47 12.02.2026
Миляев рассказал об опыте Тульской области в работе с муниципалитетами
Миляев рассказал об опыте Тульской области в работе с муниципалитетами - РИА Новости, 12.02.2026
Миляев рассказал об опыте Тульской области в работе с муниципалитетами
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на международном конгрессе в Москве представил опыт взаимодействия региона с муниципалитетами
тульская область
тульская область
россия
дмитрий миляев
тульская область
россия
2026
Новости
тульская область, россия, дмитрий миляев
Тульская область, Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев
Миляев рассказал об опыте Тульской области в работе с муниципалитетами

Миляев представил опыт Тульской области по работе с муниципалитетами

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : правительство Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на международном конгрессе в Москве представил опыт взаимодействия региона с муниципалитетами, сообщает пресс-служба облправительства.
Миляев выступил в четверг на первом международном конгрессе государственного управления. На сессии "Муниципальный диалог: единство публичной власти и новые горизонты" он рассказал, как в регионе выстроен диалог власти с жителями, что уже сделано по программе "Наш район" и как цифровизация меняет систему управления.
Губернатор региона подчеркнул: национальные проекты, которые обозначил президент России Владимир Путин, являются одним из главных векторов развития.
"Безусловно, в регионах есть свои нюансы и особенности, региональные и муниципальные программы. Но базовый ключевой вектор заложен сегодня в национальных проектах", — приводит пресс-служба слова Миляева.
Он также отметил, что успешная работа муниципалитетов невозможна без участия областного центра.
"Эффективность работы в муниципалитетах зависит в том числе от региональной власти", — подчеркнул глава региона.
Губернатор поделился опытом своей работы главой администрации Тулы и рассказал о том, как она позволила ему изнутри понять работу органов местного самоуправления.
"Люди, которые работают в органах местного самоуправления, должны понимать, что этой работе необходимо отдаваться целиком, по-другому никак. Тренируйте мышцу доброты. Помните, как вы расположены к людям, так и люди будут расположены к вам", — сказал Миляев.
Он также обозначил принципы муниципальной службы и основные качества чиновника.
Губернатор назвал добросовестность, открытость и уважительное общение с людьми залогом успеха в любом деле, а не только на госслужбе.
Дмитрий Миляев рассказал о ключевых направлениях работы правительства Тульской области с муниципалитетами. Так, в рамках программы "Наш район" в регионе обновляют 26 советских стадионов — шесть из них реконструировали в прошлом году. Еще шесть объектов планируют обновить в этом году.
Губернатор обратил внимание, что в регионе запустили трансфер для дошколят в детские сады на отдельных автобусах. Такую же практику планируют ввести для юных спортсменов.
Еще одной темой сессии стало внедрение цифровых технологий в госуправление.
"Цифровые технологии и возможности искусственного интеллекта способны сделать работу государственного служащего более оперативной и удобной, но при этом важно понимать, что чиновник не должен быть бесчеловечным", – подчеркнул губернатор.
С 2022 года в Тульской области работает Ситуационный центр губернатора. Он объединяет платформы "Открытый регион 71", телефон доверия, единую дежурно-диспетчерскую службу и платформу обратной связи. Специалисты разработали интерактивные информационные панели, которые позволяют в реальном времени отслеживать обстановку в муниципалитетах.
"Все стекается в единую информационную систему, которая позволяет организовать взаимодействие с жителями, а также внутри Правительства региона и муниципалитетов. Работа ведется в режиме 24/7", — пояснил глава региона.
