Минздрав утвердил стандарт лечения туберкулеза в России

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения России утвердило новый стандарт медицинской помощи взрослым при туберкулезе, он начал действовать в феврале 2026 года, сообщил РИА Новости торакальный хирург, эксперт в области респираторной медицины Алескандр Павлов.

"Приказ Минздрава России утверждает новый стандарт медицинской помощи взрослым при туберкулезе (диагностика и лечение), действующий с 2026 года. Он заменил собой предыдущий аналогичный приказ от 2023 года. Документ регламентирует перечень лекарств, медицинских услуг и консультаций специалистов", - рассказал Павлов.

Он добавил, что новый стандарт медпомощи при туберкулезе не является революционным, но критически важен, так как юридически закрепляет уже произошедшую за последние два-три года реорганизацию во фтизиатрии.

"Произведено перераспределение и уточнение обязательного и дополнительного перечня диагностических и лечебных процедур. Некоторые устаревшие методы могли быть исключены, а новые, доказавшие эффективность, добавлены. Например, включены новые инструментальные методы. Среди них - тональная аудиометрия, торакоскопия и медиастиноскопия", - уточнил он.

По словам Павлова, новым стандартом расширены и оптимизированы схемы лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза. Так, подразумевается максимальный отказ от инъекционных препаратов (капреомицина, амикацина) на поздних этапах лечения в пользу новых пероральных лекарств (бедаквилин, линезолид, деламанид и другие).

Кроме того, согласно обновленным стандартам, схема лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью теперь будет длиться не 18-24 месяца, а шесть-девять месяцев.

Также в рамках лучевой диагностики был повышен приоритет компьютерной томографии (КТ) высокого разрешения по сравнению с классической рентгенографией для более точной оценки динамики процесса, уточнил врач.

"Внедрение новых диагностических алгоритмов: стандарт формализует использование современных методов, таких как молекулярно-генетические тесты (Xpert MTB/RIF Ultra, тесты на устойчивость к фторхинолонам и инъекционным препаратам) не только для первичной диагностики, но и для контроля эффективности лечения (например, отслеживание динамики бактериальной нагрузки)", - пояснил Павлов.