Рейтинг@Mail.ru
Минздрав утвердил стандарт лечения туберкулеза в России - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/tuberkulez-2073799367.html
Минздрав утвердил стандарт лечения туберкулеза в России
Минздрав утвердил стандарт лечения туберкулеза в России - РИА Новости, 12.02.2026
Минздрав утвердил стандарт лечения туберкулеза в России
Министерство здравоохранения России утвердило новый стандарт медицинской помощи взрослым при туберкулезе, он начал действовать в феврале 2026 года, сообщил РИА... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T02:47:00+03:00
2026-02-12T02:47:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c978b52e55e9fe87412bc6fa477ad050.jpg
https://ria.ru/20260210/golikova-2073443696.html
https://ria.ru/20251225/tuberkulez-2064489838.html
https://ria.ru/20251224/tuberkulez-2064214782.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676796_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b311f56aeb55f7c0eaeaf188353579c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Минздрав утвердил стандарт лечения туберкулеза в России

РИА Новости: с февраля начал действовать новый стандарт лечения туберкулеза

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения России утвердило новый стандарт медицинской помощи взрослым при туберкулезе, он начал действовать в феврале 2026 года, сообщил РИА Новости торакальный хирург, эксперт в области респираторной медицины Алескандр Павлов.
"Приказ Минздрава России утверждает новый стандарт медицинской помощи взрослым при туберкулезе (диагностика и лечение), действующий с 2026 года. Он заменил собой предыдущий аналогичный приказ от 2023 года. Документ регламентирует перечень лекарств, медицинских услуг и консультаций специалистов", - рассказал Павлов.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В России наблюдается снижение смертности от туберкулеза, заявила Голикова
10 февраля, 14:14
Он добавил, что новый стандарт медпомощи при туберкулезе не является революционным, но критически важен, так как юридически закрепляет уже произошедшую за последние два-три года реорганизацию во фтизиатрии.
"Произведено перераспределение и уточнение обязательного и дополнительного перечня диагностических и лечебных процедур. Некоторые устаревшие методы могли быть исключены, а новые, доказавшие эффективность, добавлены. Например, включены новые инструментальные методы. Среди них - тональная аудиометрия, торакоскопия и медиастиноскопия", - уточнил он.
По словам Павлова, новым стандартом расширены и оптимизированы схемы лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза. Так, подразумевается максимальный отказ от инъекционных препаратов (капреомицина, амикацина) на поздних этапах лечения в пользу новых пероральных лекарств (бедаквилин, линезолид, деламанид и другие).
Рентгеновский аппарат для сканирования в больнице - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза
25 декабря 2025, 03:27
Кроме того, согласно обновленным стандартам, схема лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью теперь будет длиться не 18-24 месяца, а шесть-девять месяцев.
Также в рамках лучевой диагностики был повышен приоритет компьютерной томографии (КТ) высокого разрешения по сравнению с классической рентгенографией для более точной оценки динамики процесса, уточнил врач.
"Внедрение новых диагностических алгоритмов: стандарт формализует использование современных методов, таких как молекулярно-генетические тесты (Xpert MTB/RIF Ultra, тесты на устойчивость к фторхинолонам и инъекционным препаратам) не только для первичной диагностики, но и для контроля эффективности лечения (например, отслеживание динамики бактериальной нагрузки)", - пояснил Павлов.
Основной вектор изменений в стандарте медпомощи - это внедрение персонализированных, полностью пероральных, более коротких и менее токсичных режимов терапии при лекарственно-устойчивом туберкулезе на основе современных диагностических возможностей, заключил специалист.
Врач изучает рентгеновский снимок грудной клетки пациента - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Врач назвала первые признаки туберкулеза
24 декабря 2025, 02:28
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала