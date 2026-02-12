В АКОРТ рассказали, на сколько подешевели социально значимые продукты

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях России в январе снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

"Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в январе снизились на 10% в сравнении с январем 2025 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сильнее всего в январе подешевели овощи борщевого набора: белокочанная капуста - на 37%, картофель - на 29%, репчатый лук - на 27%, свекла на - 23%, а морковь на - 15%. В целом борщевой набор подешевел в годовом выражении на 27%.

Всего за указанный период снизились цены на 19 социально значимых товаров из 25. Помимо овощей, заметно подешевели рис - на 39%, цены на поваренную соль снизились на четверть, сливочное масло подешевело на 22%, куриные яйца - на 20%, сахар-песок - на 16%, пшеничная мука - на 16%, говядина - на 14%, вермишель - на 11%, питьевое молоко - на 7%, баранина - на 7%, свинина - на 3% и подсолнечное масло - на 2%. В пределах 1% снизились цены на пшено и хлеб из пшеничной муки.

По данным АКОРТ, в январе этого года по сравнению с декабрем прошлого года цены на социально значимые товары "первой цены" снизились на 0,6%. Куриные яйца подешевели на 15%, свинина - на 11%, рис, говядина и пшеничная мука - на 2%, а подсолнечное масло - на 1%. В пределах 1% снизились цены на гречневую крупу, сливочное масло, тушку цыпленка-бройлера, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, а также ржаной и пшеничный хлеб.