Рейтинг@Mail.ru
В АКОРТ рассказали, на сколько подешевели социально значимые продукты - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/tseny-2073965524.html
В АКОРТ рассказали, на сколько подешевели социально значимые продукты
В АКОРТ рассказали, на сколько подешевели социально значимые продукты - РИА Новости, 12.02.2026
В АКОРТ рассказали, на сколько подешевели социально значимые продукты
Минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях России в январе снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:12:00+03:00
2026-02-12T17:12:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97823/17/978231712_0:114:2184:1343_1920x0_80_0_0_d6b93843c4bd99fcf6cec7d87d6e1653.jpg
https://ria.ru/20260211/migren-2073554623.html
https://ria.ru/20260130/vitamin-2071135396.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97823/17/978231712_122:0:2063:1456_1920x0_80_0_0_5ac6e13a0b56804b9ef6150228c0e672.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
В АКОРТ рассказали, на сколько подешевели социально значимые продукты

Минимальные цены на социально значимые продукты снизились на десять процентов

© Flickr / Africa StudioОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Flickr / Africa Studio
Овощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях России в январе снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).
"Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в январе снизились на 10% в сравнении с январем 2025 года", - говорится в сообщении.
Головокружение - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Врач назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень
11 февраля, 04:33
Отмечается, что сильнее всего в январе подешевели овощи борщевого набора: белокочанная капуста - на 37%, картофель - на 29%, репчатый лук - на 27%, свекла на - 23%, а морковь на - 15%. В целом борщевой набор подешевел в годовом выражении на 27%.
Всего за указанный период снизились цены на 19 социально значимых товаров из 25. Помимо овощей, заметно подешевели рис - на 39%, цены на поваренную соль снизились на четверть, сливочное масло подешевело на 22%, куриные яйца - на 20%, сахар-песок - на 16%, пшеничная мука - на 16%, говядина - на 14%, вермишель - на 11%, питьевое молоко - на 7%, баранина - на 7%, свинина - на 3% и подсолнечное масло - на 2%. В пределах 1% снизились цены на пшено и хлеб из пшеничной муки.
По данным АКОРТ, в январе этого года по сравнению с декабрем прошлого года цены на социально значимые товары "первой цены" снизились на 0,6%. Куриные яйца подешевели на 15%, свинина - на 11%, рис, говядина и пшеничная мука - на 2%, а подсолнечное масло - на 1%. В пределах 1% снизились цены на гречневую крупу, сливочное масло, тушку цыпленка-бройлера, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, а также ржаной и пшеничный хлеб.
"Несмотря на снижение цен год к году, в январе по сравнению с декабрем 2025 года наблюдался сезонный рост цен на овощи "борщевого набора". Для дополнительной поддержки ценовой доступности овощей в январе торговые сети дополнительно инвестировали в среднем 5 рублей собственных средств в каждый килограмм моркови "первой цены", почти 4 рубля - в каждый килограмм капусты и 2 рубля - в каждый килограмм свеклы", - добавили в Ассоциации.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Назван самый востребованный витамин у россиян в январе
30 января, 07:45
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала