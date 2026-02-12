https://ria.ru/20260212/tseny-2073941096.html
В ЕС оценили рост отпускных цен на энергию
экономика
евросоюз
евростат
В ЕС оценили рост отпускных цен на энергию
Отпускные цены на энергию в ЕС за четыре года выросли на 66,3 процента
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Отпускные цены европейских промышленников в декабре прошлого года по сравнению с началом досанкционного 2021 года выросли на две трети, говорится в материалах, опубликованных на сайте Евростата
.
"С января 2021 года по декабрь 2025 года цены выросли на 66,3%", - говорится в сообщении статслужбы о ценах производителей промышленной продукции в ЕС
на внутреннем рынке.
При этом в декабре, по сравнению с ноябрем, цены снизились на 1,3%, а в годовом выражении - на 7,7% по сравнению с декабрем 2024 года.
Производственные цены на электроэнергию и газ в декабре прошлого года выросли в ЕС по сравнению с ноябрем на 0,1%, а в годовом выражении снизились на 7,4%. Цены на добычу сырой нефти и природного газа снизились в месячном выражении на 3,7%, а в годовом - на 23,2%, отмечается в публикации.