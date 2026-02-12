В ЕС оценили рост отпускных цен на энергию

При этом в декабре, по сравнению с ноябрем, цены снизились на 1,3%, а в годовом выражении - на 7,7% по сравнению с декабрем 2024 года.

Производственные цены на электроэнергию и газ в декабре прошлого года выросли в ЕС по сравнению с ноябрем на 0,1%, а в годовом выражении снизились на 7,4%. Цены на добычу сырой нефти и природного газа снизились в месячном выражении на 3,7%, а в годовом - на 23,2%, отмечается в публикации.