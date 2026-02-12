Рейтинг@Mail.ru
В ЕС оценили рост отпускных цен на энергию - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/tseny-2073941096.html
В ЕС оценили рост отпускных цен на энергию
В ЕС оценили рост отпускных цен на энергию - РИА Новости, 12.02.2026
В ЕС оценили рост отпускных цен на энергию
Отпускные цены европейских промышленников в декабре прошлого года по сравнению с началом досанкционного 2021 года выросли на две трети, говорится в материалах,... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:48:00+03:00
2026-02-12T15:48:00+03:00
экономика
евросоюз
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000485919_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_8986aab6c73ddb3578f4a901cd32cbba.jpg
https://ria.ru/20260209/germanija-2073104928.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000485919_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e9485e99abf2ba71c26f125c0fdb8bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евросоюз, евростат
Экономика, Евросоюз, Евростат
В ЕС оценили рост отпускных цен на энергию

Отпускные цены на энергию в ЕС за четыре года выросли на 66,3 процента

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отпускные цены европейских промышленников в декабре прошлого года по сравнению с началом досанкционного 2021 года выросли на две трети, говорится в материалах, опубликованных на сайте Евростата.
"С января 2021 года по декабрь 2025 года цены выросли на 66,3%", - говорится в сообщении статслужбы о ценах производителей промышленной продукции в ЕС на внутреннем рынке.
При этом в декабре, по сравнению с ноябрем, цены снизились на 1,3%, а в годовом выражении - на 7,7% по сравнению с декабрем 2024 года.
Производственные цены на электроэнергию и газ в декабре прошлого года выросли в ЕС по сравнению с ноябрем на 0,1%, а в годовом выражении снизились на 7,4%. Цены на добычу сырой нефти и природного газа снизились в месячном выражении на 3,7%, а в годовом - на 23,2%, отмечается в публикации.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Санкции ЕС обернулись ростом банкротств компаний в Германии
9 февраля, 07:27
 
ЭкономикаЕвросоюзЕвростат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала