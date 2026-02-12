https://ria.ru/20260212/trevoga-2073800666.html
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской и частях... РИА Новости, 12.02.2026
В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской и частях Николаевской и Киевской областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в указанных регионах в 03.15 мск.