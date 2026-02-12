https://ria.ru/20260212/trener-2073812041.html
Клуб АПЛ уволил тренера третий раз за сезон
Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" на своем сайте объявил об увольнении главного тренера Шона Дайча. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
