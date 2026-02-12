Рейтинг@Mail.ru
Клуб АПЛ уволил тренера третий раз за сезон - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:56 12.02.2026 (обновлено: 10:02 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/trener-2073812041.html
Клуб АПЛ уволил тренера третий раз за сезон
Клуб АПЛ уволил тренера третий раз за сезон - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Клуб АПЛ уволил тренера третий раз за сезон
Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" на своем сайте объявил об увольнении главного тренера Шона Дайча. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T07:56:00+03:00
2026-02-12T10:02:00+03:00
футбол
спорт
нуну эшпириту санту
ноттингем форест
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979347497_0:371:1081:979_1920x0_80_0_0_2af4b7b811ca861958461f45eb494fed.jpg
https://ria.ru/20260211/porazhenie-2073567000.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979347497_0:270:1081:1080_1920x0_80_0_0_6dd3a8729e1f5643f820c5b639057658.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, нуну эшпириту санту, ноттингем форест, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Нуну Эшпириту Санту, Ноттингем Форест, Английская премьер-лига (АПЛ)
Клуб АПЛ уволил тренера третий раз за сезон

"Ноттингем Форест" объявил об увольнении Шона Дайча

© footyheadlines.comОфициальный мяч АПЛ
Официальный мяч АПЛ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© footyheadlines.com
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" на своем сайте объявил об увольнении главного тренера Шона Дайча.
В среду "Ноттингем Форест" сыграл вничью 0:0 с "Вулверхэмптоном" в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). "Лесники" с 27 очками идут на 17-м месте в таблице.
Дайч присоединился к "Форесту" в октябре и продержался на своем посту 114 дней. 54-летний специалист стал третьим тренером, уволенным клубом в этом сезоне, после ухода Нуну Эшпириту Санту и Анге Постекоглу.
«
"Мы хотели бы поблагодарить Шона и его команду за их усилия во время работы в клубе и пожелать им всего наилучшего в будущем. На данный момент мы не будем давать никаких дальнейших комментариев", - говорится в заявлении клуба.
Роберто Де Дзерби - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Марсель" уволил Де Дзерби после разгромного поражения от "ПСЖ"
11 февраля, 07:55
 
ФутболСпортНуну Эшпириту СантуНоттингем ФорестАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала