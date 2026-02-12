Трамп на следующей неделе объявит план реконструкции Газы, пишет Reuters

ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на следующей неделе объявит многомиллиардный план реконструкции Газы в ходе первого заседания своего "Совета мира", передает агентство Президент США Дональд Трамп на следующей неделе объявит многомиллиардный план реконструкции Газы в ходе первого заседания своего "Совета мира", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По информации издания, заседание должно пройти 19 февраля в американской столице при участии делегаций как минимум из 20 стран, включая многих глав государств.

« "Американские чиновники заявили, что встреча на следующей неделе будет посвящена исключительно Газе. По их словам, центральной частью заседания станет объявление Трампом многомиллиардного фонда для Газы, который будет включать денежные взносы от участников совета", - сообщил Рейтер.

Американский лидер также изложит планы по созданию санкционированных ООН стабилизационных сил для палестинского анклава.

"Трамп объявит, что несколько стран планируют предоставить несколько тысяч военнослужащих для стабилизационных сил, которые, как ожидается, будут развернуты в Газе в ближайшие месяцы, сказали чиновники", - сообщил Рейтер.

По словам источников Рейтер, другие сообщения будут касаться гуманитарной помощи Газе, а также полиции анклава.

Россия, Белоруссия и Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии Украина также числятся в списке приглашенных.