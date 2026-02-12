https://ria.ru/20260212/tramp-2074045765.html
Трамп рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение следующего месяца
Трамп рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение следующего месяца - РИА Новости, 12.02.2026
Трамп рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение следующего месяца
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение следующего месяца, подчеркнув при этом необходимость скорейшего... РИА Новости, 12.02.2026
Трамп рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение следующего месяца
Трамп подчеркнул необходимость скорого соглашения с Ираном