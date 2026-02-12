Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение следующего месяца
22:17 12.02.2026
Трамп рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение следующего месяца
Трамп рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение следующего месяца
иран, в мире, сша, тегеран (город), дональд трамп, мирный план сша по украине, аббас аракчи
Трамп рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение следующего месяца

Трамп подчеркнул необходимость скорого соглашения с Ираном

ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение следующего месяца, подчеркнув при этом необходимость скорейшего урегулирования.
"Я думаю, это произойдет в течение следующего месяца, что-то вроде того. Не должно занять много времени, это должно случиться быстро. Они (Иран – ред.) должны согласовать всё очень быстро", - заявил он в четверг журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о сроках заключения сделки с Ираном.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил надежду на удовлетворительные для Тегерана результаты диалога по ядерной сделке с США. При этом Аракчи добавил, что Иран не будет уклоняться от защиты своего суверенитета, "чего бы это ни стоило".
Трамп на следующей неделе объявит план реконструкции Газы, пишет Reuters
