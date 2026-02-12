https://ria.ru/20260212/tramp-2074045052.html
США нужна сделка с Ираном, заявил Трамп
США нужна сделка с Ираном, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости сделки с Ираном и предупредил, что ее отсутствие будет "травматично" для Тегерана. РИА Новости, 12.02.2026
США нужна сделка с Ираном, заявил Трамп
Трамп: США нужна сделка с Ираном, ее отсутствие будет травматично для Тегерана