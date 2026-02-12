Рейтинг@Mail.ru
США нужна сделка с Ираном, заявил Трамп - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 12.02.2026 (обновлено: 22:12 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/tramp-2074045052.html
США нужна сделка с Ираном, заявил Трамп
США нужна сделка с Ираном, заявил Трамп - РИА Новости, 12.02.2026
США нужна сделка с Ираном, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости сделки с Ираном и предупредил, что ее отсутствие будет "травматично" для Тегерана. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T22:07:00+03:00
2026-02-12T22:12:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250473_0:156:2994:1840_1920x0_80_0_0_755d1e54c1d5bb8cf72e6f4f283a69be.jpg
https://ria.ru/20260211/tramp-2073776852.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250473_167:0:2828:1996_1920x0_80_0_0_2ded1fcedcdecf23167375da918d67de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
США нужна сделка с Ираном, заявил Трамп

Трамп: США нужна сделка с Ираном, ее отсутствие будет травматично для Тегерана

© REUTERS / Jessica KoscielniakПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Jessica Koscielniak
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости сделки с Ираном и предупредил, что ее отсутствие будет "травматично" для Тегерана.
«
Ираном нам нужно заключить сделку. Иначе всё будет очень травматично, очень драматично... Им следовало заключить сделку ещё в первый раз. Вместо этого они получили "Полуночный молот", и для Ирана это будет очень травматично", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Трамп заявил, что надеется на продолжение переговоров с Ираном
11 февраля, 22:01
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала