Трамп пригрозил республиканцам, поддерживающим отмену пошлин
Трамп пригрозил республиканцам, поддерживающим отмену пошлин - РИА Новости, 12.02.2026
Трамп пригрозил республиканцам, поддерживающим отмену пошлин
Президент США Дональд Трамп пригрозил "серьезными последствиями" членам конгресса от Республиканской партии, если те поддержат резолюцию против введенных им... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:54:00+03:00
2026-02-12T13:54:00+03:00
2026-02-12T13:57:00+03:00
в мире
канада
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
канада
сша
Новости
ru-RU
Трамп пригрозил республиканцам, поддерживающим отмену пошлин
Трамп пригрозил республиканцам, поддерживающим отмену пошлин в адрес Канады
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил "серьезными последствиями" членам конгресса от Республиканской партии, если те поддержат резолюцию против введенных им таможенных пошлин в отношении Канады.
"Любой республиканец в нижней палате или в сенате, кто проголосует против пошлин, столкнется с серьезными последствиями, когда придет время выборов, в том числе праймериз!" - написал он в своей соцсети TruthSocial.
Это сообщение появилось во время голосования в Палате представителей, которая в итоге поддержала резолюцию против пошлин в отношении Канады
Авторы резолюции призывают к прекращению действия пошлин, которые Трамп
ввел под предлогом чрезвычайного положения, что дает ему право принимать подобные меры президентским указом. Правомерность такого трактования полномочий главы государства была оспорена в суде противниками, иск дошел до Верховного суда, который пока не вынес решение.
В числе проголосовавших за резолюцию были шесть представителей Республиканской партии, хотя их голоса и не имели решающего значения. С их учетом перевес составил восемь голосов.
Далее документ поступит в сенат, который в апреле 2025 года уже поддержал похожую резолюцию, причем четверо республиканцев тогда проголосовали за нее.
"Там достаточно простого большинства, чтобы она прошла, однако Трамп наверняка наложит на нее вето", - пишет по этому поводу портал Axios.
В феврале 2025 года Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы неспособности Канады бороться с трансграничной наркоторговлей, особенно с фентанилом, и ввел пошлины в размере 25% на большинство канадских товаров.