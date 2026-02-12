Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил республиканцам, поддерживающим отмену пошлин
13:54 12.02.2026
Трамп пригрозил республиканцам, поддерживающим отмену пошлин
Президент США Дональд Трамп пригрозил "серьезными последствиями" членам конгресса от Республиканской партии, если те поддержат резолюцию против введенных им... РИА Новости, 12.02.2026
в мире
канада
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
Новости
в мире, канада, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил "серьезными последствиями" членам конгресса от Республиканской партии, если те поддержат резолюцию против введенных им таможенных пошлин в отношении Канады.
"Любой республиканец в нижней палате или в сенате, кто проголосует против пошлин, столкнется с серьезными последствиями, когда придет время выборов, в том числе праймериз!" - написал он в своей соцсети TruthSocial.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Новые пошлины Трампа обернулись для американцев дополнительными расходами
10 февраля, 21:10
Это сообщение появилось во время голосования в Палате представителей, которая в итоге поддержала резолюцию против пошлин в отношении Канады.
Авторы резолюции призывают к прекращению действия пошлин, которые Трамп ввел под предлогом чрезвычайного положения, что дает ему право принимать подобные меры президентским указом. Правомерность такого трактования полномочий главы государства была оспорена в суде противниками, иск дошел до Верховного суда, который пока не вынес решение.
В числе проголосовавших за резолюцию были шесть представителей Республиканской партии, хотя их голоса и не имели решающего значения. С их учетом перевес составил восемь голосов.
Далее документ поступит в сенат, который в апреле 2025 года уже поддержал похожую резолюцию, причем четверо республиканцев тогда проголосовали за нее.
"Там достаточно простого большинства, чтобы она прошла, однако Трамп наверняка наложит на нее вето", - пишет по этому поводу портал Axios.
В феврале 2025 года Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы неспособности Канады бороться с трансграничной наркоторговлей, особенно с фентанилом, и ввел пошлины в размере 25% на большинство канадских товаров.
Флаг у здания посольства Канады в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Жители Европы и Канады не считают США надежным союзником, показал опрос
Вчера, 10:00
 
Политика
 
 
