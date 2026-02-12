Трамп пригрозил республиканцам, поддерживающим отмену пошлин

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил "серьезными последствиями" членам конгресса от Республиканской партии, если те поддержат резолюцию против введенных им таможенных пошлин в отношении Канады.

« "Любой республиканец в нижней палате или в сенате, кто проголосует против пошлин, столкнется с серьезными последствиями, когда придет время выборов, в том числе праймериз!" - написал он в своей соцсети TruthSocial.

Это сообщение появилось во время голосования в Палате представителей, которая в итоге поддержала резолюцию против пошлин в отношении Канады

Авторы резолюции призывают к прекращению действия пошлин, которые Трамп ввел под предлогом чрезвычайного положения, что дает ему право принимать подобные меры президентским указом. Правомерность такого трактования полномочий главы государства была оспорена в суде противниками, иск дошел до Верховного суда, который пока не вынес решение.

В числе проголосовавших за резолюцию были шесть представителей Республиканской партии, хотя их голоса и не имели решающего значения. С их учетом перевес составил восемь голосов.

Далее документ поступит в сенат, который в апреле 2025 года уже поддержал похожую резолюцию, причем четверо республиканцев тогда проголосовали за нее.

"Там достаточно простого большинства, чтобы она прошла, однако Трамп наверняка наложит на нее вето", - пишет по этому поводу портал Axios.