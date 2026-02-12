Трамп в четверг проведет закрытый брифинг с разведкой

ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заслушает в четверг закрытый доклад американской разведки на фоне обострения отношений между Соединенными Штатами и Ираном, следует из распространенного Белым домом расписания.
В 11.00 по местному времени (19.00 мск) Трамп заслушает доклад разведки в Овальном кабинете. Мероприятие будет закрыто для прессы.
Американский лидер также сделает совместное объявление с администратором агентства по охране окружающей среды в 13.30 (21.30 мск) и примет участие в двух закрытых совещаниях, в 15.00 (23.00 мск) и 17.30 (01.30 мск пятницы).
В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана. Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Ранее Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".