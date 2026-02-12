Рейтинг@Mail.ru
Трамп в четверг проведет закрытый брифинг с разведкой - РИА Новости, 12.02.2026
06:29 12.02.2026
Трамп в четверг проведет закрытый брифинг с разведкой
Трамп в четверг проведет закрытый брифинг с разведкой - РИА Новости, 12.02.2026
Трамп в четверг проведет закрытый брифинг с разведкой
Президент США Дональд Трамп заслушает в четверг закрытый доклад американской разведки на фоне обострения отношений между Соединенными Штатами и Ираном, следует... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T06:29:00+03:00
2026-02-12T06:29:00+03:00
в мире
иран
сша
маскат (город)
дональд трамп
аббас аракчи
иран
сша
маскат (город)
в мире, иран, сша, маскат (город), дональд трамп, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Маскат (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи
Трамп в четверг проведет закрытый брифинг с разведкой

Трамп вечером в четверг проведет закрытый брифинг с разведкой

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заслушает в четверг закрытый доклад американской разведки на фоне обострения отношений между Соединенными Штатами и Ираном, следует из распространенного Белым домом расписания.
В 11.00 по местному времени (19.00 мск) Трамп заслушает доклад разведки в Овальном кабинете. Мероприятие будет закрыто для прессы.
Американский лидер также сделает совместное объявление с администратором агентства по охране окружающей среды в 13.30 (21.30 мск) и примет участие в двух закрытых совещаниях, в 15.00 (23.00 мск) и 17.30 (01.30 мск пятницы).
В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана. Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Ранее Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Трамп заявил, что надеется на продолжение переговоров с Ираном
Вчера, 22:01
 
В миреИранСШАМаскат (город)Дональд ТрампАббас Аракчи
 
 
