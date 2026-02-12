Трамп в четверг проведет закрытый брифинг с разведкой

ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заслушает в четверг закрытый доклад американской разведки на фоне обострения отношений между Соединенными Штатами и Ираном, следует из распространенного Белым домом расписания.

Американский лидер также сделает совместное объявление с администратором агентства по охране окружающей среды в 13.30 (21.30 мск) и примет участие в двух закрытых совещаниях, в 15.00 (23.00 мск) и 17.30 (01.30 мск пятницы).