Рейтинг@Mail.ru
Трамп распорядился снабжать военные базы США от угольных станций - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/tramp-2073798013.html
Трамп распорядился снабжать военные базы США от угольных станций
Трамп распорядился снабжать военные базы США от угольных станций - РИА Новости, 12.02.2026
Трамп распорядился снабжать военные базы США от угольных станций
Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Пентагону закупать электроэнергию у американских угольных электростанций для снабжения военных баз. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T02:19:00+03:00
2026-02-12T02:19:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339352_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_30acc66c76aca82c5bd15e70626597c5.jpg
https://ria.ru/20251206/tramp-2060249111.html
https://ria.ru/20260204/ssha-2072324035.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339352_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4297ea70916cefea92bc1e4699d014e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Трамп распорядился снабжать военные базы США от угольных станций

Трамп подписал указ о снабжении военных баз США от угольных станций

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Пентагону закупать электроэнергию у американских угольных электростанций для снабжения военных баз.
Выступая перед шахтерами, Трамп заявил, что предыдущая администрация не уделяла должного внимания проблемам угольной отрасли. По его словам, шахтеры преданы своему делу и не променяют работу на роскошную жизнь в мегаполисе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Трамп распорядился ускорить пересмотр числа прививок для детей
6 декабря 2025, 04:37
"Думаю, за меня проголосуют около 97% из вас. И вы не хотели бы заниматься ничем другим. Вы бы не поменялись с тем парнем, у которого шикарный пентхаус на Пятой авеню", – заявил американский президент.
При этом Трамп добавил, что его собственная жизнь была легкой еще до прихода в политику.
Документ обязывает министра обороны совместно с министром энергетики заключать долгосрочные соглашения с шахтами для обеспечения объектов военного ведомства и иных стратегически значимых структур, передает пресс-служба Белого дома.
Как отмечается в сообщении, цель указа – обеспечить бесперебойное энергоснабжение военных объектов и снизить зависимость от нестабильных возобновляемых источников, таких как ветряные и солнечные электростанции.
Ещё во время предвыборной кампании Трамп называл энергосистему США "устаревшей" и заявил, что она находится в катастрофическом состоянии.
Федеральные агенты на месте перестрелки в Миннеаполисе, США. 24 января 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Трамп распорядился вывести из Миннеаполиса сотни офицеров федеральных служб
4 февраля, 22:10
 
В миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала