Трамп распорядился снабжать военные базы США от угольных станций
Трамп распорядился снабжать военные базы США от угольных станций
Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Пентагону закупать электроэнергию у американских угольных электростанций для снабжения военных баз. РИА Новости, 12.02.2026
Трамп распорядился снабжать военные базы США от угольных станций
Трамп подписал указ о снабжении военных баз США от угольных станций
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Пентагону закупать электроэнергию у американских угольных электростанций для снабжения военных баз.
Выступая перед шахтерами, Трамп
заявил, что предыдущая администрация не уделяла должного внимания проблемам угольной отрасли. По его словам, шахтеры преданы своему делу и не променяют работу на роскошную жизнь в мегаполисе.
"Думаю, за меня проголосуют около 97% из вас. И вы не хотели бы заниматься ничем другим. Вы бы не поменялись с тем парнем, у которого шикарный пентхаус на Пятой авеню", – заявил американский президент.
При этом Трамп добавил, что его собственная жизнь была легкой еще до прихода в политику.
Документ обязывает министра обороны совместно с министром энергетики заключать долгосрочные соглашения с шахтами для обеспечения объектов военного ведомства и иных стратегически значимых структур, передает пресс-служба Белого дома.
Как отмечается в сообщении, цель указа – обеспечить бесперебойное энергоснабжение военных объектов и снизить зависимость от нестабильных возобновляемых источников, таких как ветряные и солнечные электростанции.
Ещё во время предвыборной кампании Трамп называл энергосистему США
"устаревшей" и заявил, что она находится в катастрофическом состоянии.