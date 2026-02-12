Трамп распорядился снабжать военные базы США от угольных станций

ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Пентагону закупать электроэнергию у американских угольных электростанций для снабжения военных баз.

Выступая перед шахтерами, Трамп заявил, что предыдущая администрация не уделяла должного внимания проблемам угольной отрасли. По его словам, шахтеры преданы своему делу и не променяют работу на роскошную жизнь в мегаполисе.

"Думаю, за меня проголосуют около 97% из вас. И вы не хотели бы заниматься ничем другим. Вы бы не поменялись с тем парнем, у которого шикарный пентхаус на Пятой авеню", – заявил американский президент.

При этом Трамп добавил, что его собственная жизнь была легкой еще до прихода в политику.

Документ обязывает министра обороны совместно с министром энергетики заключать долгосрочные соглашения с шахтами для обеспечения объектов военного ведомства и иных стратегически значимых структур, передает пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в сообщении, цель указа – обеспечить бесперебойное энергоснабжение военных объектов и снизить зависимость от нестабильных возобновляемых источников, таких как ветряные и солнечные электростанции.