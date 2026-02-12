Рейтинг@Mail.ru
Это все изменит. Трамп сделал Украине роковое предложение
08:00 12.02.2026
Это все изменит. Трамп сделал Украине роковое предложение
Американские СМИ со ссылкой на европейские дипломатические источники утверждают, что Украину могут принять в ЕС до конца текущего года. Правда, для этого нужно... РИА Новости, 12.02.2026
украина, киев, будапешт, дональд трамп, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз, нато
Украина, Киев, Будапешт, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
Топорнин: Киев хочет заменить НАТО на Евросоюз

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Американские СМИ со ссылкой на европейские дипломатические источники утверждают, что Украину могут принять в ЕС до конца текущего года. Правда, для этого нужно преодолеть сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но в Брюсселе уже придумали, как это сделать. Что задумали евробюрократы — в материале РИА Новости.

Хитрый план

Издание Politico сообщило: мирный план Дональда Трампа по Украине предполагает присоединение Киева к ЕС до 1 января 2027-го. В Брюсселе обсуждают идею ускоренной евроинтеграции, без обычных процедур. Это назвали "расширением наоборот". И, конечно, о полноправном членстве речи не идет.
Тем не менее даже этому может помешать Виктор Орбан. Он публично заявил, что Будапешт в ближайшие 100 лет не пустит Киев в ЕС, так как Венгрия не хочет воевать с Россией.
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
У евробюрократов есть три варианта нейтрализации Орбана, отмечает Politico. Прежде всего — проигрыш правящей партии "Фидес" на парламентских выборах. Если этого не случится — попросить Трампа надавить на венгерского премьера. В крайнем случае — лишить Будапешт права вето, когда дело дойдет до голосования о вступлении Украины в ЕС.
Пару месяцев назад The Guardian писала, что ускоренная евроинтеграция Киева мало кому нравится. Один из дипломатов сказал корреспонденту газеты: "2027-й — это завтра", а тут нужны годы". И если Трамп действительно включил в свой план пункт о вступлении Украины в ЕС, то это "неуважение к европейцам".
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Такое не прощают". Зеленского уличили в подыгрывании России
4 февраля, 08:00
Кроме того, Зеленский хочет полноценное присоединение к ЕС, а не ускоренное, бесправное — "авансом". В связи с этим в Bloomberg рассуждали о возможных гарантиях безопасности Киеву со стороны Брюсселя и дорожной карте с четкими сроками проведения реформ, необходимых для реальной евроинтеграции.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский

Движение неприсоединения

На днях глава МИД Венгрии Петер Сийярто предложил ввести санкции против тех, кто проводит насильственную мобилизацию на Украине. Зеленский ответил: в стране нет рабства, а все желающие могут выехать за рубеж, если не подпадают под призыв.
Будапешт не одинок в своем скепсисе по отношению к киевскому режиму. Так, Чехия и Словакия тоже отказались финансировать ВСУ.
В конце января президенты Польши и Литвы Кароль Навроцкий и Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции признались, что не одобряют быстрое расширение ЕС. Украина, по их словам, может евроинтегрироваться не раньше 2030-го — если ничего не случится.
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Кароль Навроцкий
Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался в том же духе: "Эти процессы обычно занимают несколько лет". Хотя, конечно, Киев нельзя лишать европейской перспективы.
Даже в Италии, предельно лояльной к Трампу, возразили.
"Мы поддерживаем вступление Украины, но есть Балканы, перед которыми у нас обязательства, это приоритет. Третьего марта в Риме состоится встреча "Друзей Балкан". Первого апреля мы будем в Белграде с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем, чтобы уделить внимание Сербии", — сказал министр иностранных дел Антонио Таяни.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава МИД Италии Антонио Таяни
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Глава МИД Италии Антонио Таяни
Как известно, Еврокомиссия считает, что Сербия справляется с евроинтеграцией немногим лучше Грузии, у которой уже отобрали бы статус кандидата в ЕС, если бы была такая процедура.

Любовь на расстоянии

Разговоры об ускоренном вступлении Украины в ЕС противоречат Лиссабонскому договору, заменяющему не вступившую в силу Конституцию Евросоюза, говорит доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.
"Попытки придумать какой-то обходной маршрут могут дорого стоить. Во-первых, это несправедливо по отношению к странам ЕС. Во-вторых, другие кандидаты спросят: а чем мы хуже? Да, Турция поддерживает Северный Кипр, Грузия обвиняет Россию в оккупации Абхазии и Южной Осетии, Сербия не признает независимость Косово — ну и что?" — рассуждает эксперт.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
И продолжает: все это активизировалось из-за того, что киевские власти окончательно убедились в недостижимости НАТО и хотят хоть как-то подбодрить население. А их союзники прекрасно понимают: сделать исключение невозможно даже ради Украины.
"От Киева требуют реформы по 36 направлениям. Одна только борьба с коррупцией потребует несколько лет", — подчеркнул Топорнин.
Доцент Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что тут, как и в случае со вступлением в НАТО, чем больше дискуссий, тем меньше у Киева шансов.
© AP Photo / Yves HermanЗеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Yves Herman
Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
"Пока речь шла только о пропагандистской кампании, политики всех мастей давали самые разные обещания, но по мере перехода к практической стороне вопроса они стали оглядываться на электоральные рейтинги, задумываясь о предстоящих выборах. Присоединение Украины к ЕС — это рост расходов. Платить придется избирателям. К такому сейчас никто не готов", — указывает он.
В 2026-м Украина в Евросоюз не вступит, уверены эксперты. Президент США и анонимные дипломаты ЕС, на которых ссылаются СМИ, могут разрабатывать любые проекты, но не им голосовать на выборах в европейских странах, а избиратели ждут совсем другого.
Герб боевой группы НАТО - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Такое не пережить". НАТО теряет ключевого члена
10 февраля, 08:00
 
УкраинаКиевБудапештДональд ТрампВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТО
 
 
