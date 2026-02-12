Это все изменит. Трамп сделал Украине роковое предложение

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Американские СМИ со ссылкой на европейские дипломатические источники утверждают, что Украину могут принять в ЕС до конца текущего года. Правда, для этого нужно преодолеть сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но в Брюсселе уже придумали, как это сделать. Что задумали евробюрократы — в материале РИА Новости.

Хитрый план

Издание Politico сообщило: мирный план Дональда Трампа по Украине предполагает присоединение Киева к ЕС до 1 января 2027-го. В Брюсселе обсуждают идею ускоренной евроинтеграции, без обычных процедур. Это назвали "расширением наоборот". И, конечно, о полноправном членстве речи не идет.

Тем не менее даже этому может помешать Виктор Орбан. Он публично заявил, что Будапешт в ближайшие 100 лет не пустит Киев в ЕС, так как Венгрия не хочет воевать с Россией.

У евробюрократов есть три варианта нейтрализации Орбана, отмечает Politico. Прежде всего — проигрыш правящей партии "Фидес" на парламентских выборах. Если этого не случится — попросить Трампа надавить на венгерского премьера. В крайнем случае — лишить Будапешт права вето, когда дело дойдет до голосования о вступлении Украины в ЕС.

Пару месяцев назад The Guardian писала, что ускоренная евроинтеграция Киева мало кому нравится. Один из дипломатов сказал корреспонденту газеты: "2027-й — это завтра", а тут нужны годы". И если Трамп действительно включил в свой план пункт о вступлении Украины в ЕС, то это "неуважение к европейцам".

Кроме того, Зеленский хочет полноценное присоединение к ЕС, а не ускоренное, бесправное — "авансом". В связи с этим в Bloomberg рассуждали о возможных гарантиях безопасности Киеву со стороны Брюсселя и дорожной карте с четкими сроками проведения реформ, необходимых для реальной евроинтеграции.

Движение неприсоединения

На днях глава МИД Венгрии Петер Сийярто предложил ввести санкции против тех, кто проводит насильственную мобилизацию на Украине. Зеленский ответил: в стране нет рабства, а все желающие могут выехать за рубеж, если не подпадают под призыв.

Будапешт не одинок в своем скепсисе по отношению к киевскому режиму. Так, Чехия и Словакия тоже отказались финансировать ВСУ.

В конце января президенты Польши и Литвы Кароль Навроцкий и Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции признались, что не одобряют быстрое расширение ЕС. Украина, по их словам, может евроинтегрироваться не раньше 2030-го — если ничего не случится.

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался в том же духе: "Эти процессы обычно занимают несколько лет". Хотя, конечно, Киев нельзя лишать европейской перспективы.

Даже в Италии, предельно лояльной к Трампу, возразили.

"Мы поддерживаем вступление Украины, но есть Балканы, перед которыми у нас обязательства, это приоритет. Третьего марта в Риме состоится встреча "Друзей Балкан". Первого апреля мы будем в Белграде с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем, чтобы уделить внимание Сербии", — сказал министр иностранных дел Антонио Таяни.

Как известно, Еврокомиссия считает, что Сербия справляется с евроинтеграцией немногим лучше Грузии, у которой уже отобрали бы статус кандидата в ЕС, если бы была такая процедура.

Любовь на расстоянии

Разговоры об ускоренном вступлении Украины в ЕС противоречат Лиссабонскому договору, заменяющему не вступившую в силу Конституцию Евросоюза, говорит доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Попытки придумать какой-то обходной маршрут могут дорого стоить. Во-первых, это несправедливо по отношению к странам ЕС. Во-вторых, другие кандидаты спросят: а чем мы хуже? Да, Турция поддерживает Северный Кипр, Грузия обвиняет Россию в оккупации Абхазии и Южной Осетии, Сербия не признает независимость Косово — ну и что?" — рассуждает эксперт.

И продолжает: все это активизировалось из-за того, что киевские власти окончательно убедились в недостижимости НАТО и хотят хоть как-то подбодрить население. А их союзники прекрасно понимают: сделать исключение невозможно даже ради Украины.

"От Киева требуют реформы по 36 направлениям. Одна только борьба с коррупцией потребует несколько лет", — подчеркнул Топорнин.

Доцент Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что тут, как и в случае со вступлением в НАТО, чем больше дискуссий, тем меньше у Киева шансов.

"Пока речь шла только о пропагандистской кампании, политики всех мастей давали самые разные обещания, но по мере перехода к практической стороне вопроса они стали оглядываться на электоральные рейтинги, задумываясь о предстоящих выборах. Присоединение Украины к ЕС — это рост расходов. Платить придется избирателям. К такому сейчас никто не готов", — указывает он.