Злоумышленники стали звонить россиянам на домашний телефон

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Злоумышленники стали возвращаться в прошлое и звонить жертве на стационарный телефон: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера, рассказал РИА Новости руководитель направления антифрода "Билайна" Александр Фадеев.

"Злоумышленники переключаются на стационарные телефоны. Рост интереса к последним после многолетнего плато был зафиксирован летом 2025 года. Дело в том, что городские телефоны - легкая мишень: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера. При этом их пользователями чаще бывают пожилые граждане и дети", - сообщил Фадеев.

По его словам, риски усугубляет своеобразный кредит доверия, которым пользуются звонки "на домашний". Люди гораздо реже пользуются стационарным телефоном и обычно не оставляют его номер в качестве контактного. Отсюда представление о том, что на него могут звонить только близкие и представители организаций.

Эксперт объяснил, что аферисты представляются официальными лицами и предлагают потенциальной жертве срочно продлить договор с телекоммуникационной компанией, чтобы стационарный телефон не отключили, оплатить просроченные счета за газ или электроэнергию или заменить счетчики коммунальных услуг.

Также среди популярных мошеннических сценариев - подготовка к грядущей модернизации телефонной линии и подача заявки на бесплатную замену оборудования, а также переоформление важных документов для пенсионного фонда и запись в поликлинику.

"Они могут пытаться получить персональную информацию либо выпросить смс-код для взлома "Госуслуг" или банковского приложения", - заявил Фадеев.