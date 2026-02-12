Рейтинг@Mail.ru
Злоумышленники стали звонить россиянам на домашний телефон - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/telefon-2073806718.html
Злоумышленники стали звонить россиянам на домашний телефон
Злоумышленники стали звонить россиянам на домашний телефон - РИА Новости, 12.02.2026
Злоумышленники стали звонить россиянам на домашний телефон
Злоумышленники стали возвращаться в прошлое и звонить жертве на стационарный телефон: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T06:05:00+03:00
2026-02-12T06:05:00+03:00
общество
билайн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20260209/moshennichestvo-2073095205.html
https://ria.ru/20260212/moshenniki-2073798277.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, билайн
Общество, Билайн
Злоумышленники стали звонить россиянам на домашний телефон

РИА Новости: мошенники стали звонить россиянам на домашний телефон

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Злоумышленники стали возвращаться в прошлое и звонить жертве на стационарный телефон: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера, рассказал РИА Новости руководитель направления антифрода "Билайна" Александр Фадеев.
"Злоумышленники переключаются на стационарные телефоны. Рост интереса к последним после многолетнего плато был зафиксирован летом 2025 года. Дело в том, что городские телефоны - легкая мишень: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера. При этом их пользователями чаще бывают пожилые граждане и дети", - сообщил Фадеев.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Мошенники используют новую схему получения доступа к "Госуслугам" россиян
9 февраля, 03:11
По его словам, риски усугубляет своеобразный кредит доверия, которым пользуются звонки "на домашний". Люди гораздо реже пользуются стационарным телефоном и обычно не оставляют его номер в качестве контактного. Отсюда представление о том, что на него могут звонить только близкие и представители организаций.
Эксперт объяснил, что аферисты представляются официальными лицами и предлагают потенциальной жертве срочно продлить договор с телекоммуникационной компанией, чтобы стационарный телефон не отключили, оплатить просроченные счета за газ или электроэнергию или заменить счетчики коммунальных услуг.
Также среди популярных мошеннических сценариев - подготовка к грядущей модернизации телефонной линии и подача заявки на бесплатную замену оборудования, а также переоформление важных документов для пенсионного фонда и запись в поликлинику.
"Они могут пытаться получить персональную информацию либо выпросить смс-код для взлома "Госуслуг" или банковского приложения", - заявил Фадеев.
Чтобы не стать жертвой обмана, следует помнить, что никому нельзя сообщать по телефону персональную информацию, что коды из смс спрашивают только мошенники, а серьезные вопросы, связанные с документами, никогда не решаются по телефону - только при личном визите, добавил эксперт. В свою очередь договор на оказание услуг домашней телефонии бессрочный, и продлевать его не нужно.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Мошенники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты
02:23
 
ОбществоБилайн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала