Некоторые домены WhatsApp* сохранились в Национальной системе доменных имен
Некоторые домены WhatsApp* сохранились в Национальной системе доменных имен - РИА Новости, 12.02.2026
Некоторые домены WhatsApp* сохранились в Национальной системе доменных имен
Ряд доменов WhatsApp* - whatsapp.com* и web.whatsapp.com* - исчезли из Национальной системы доменных имен (НСДИ), созданной в рамках закона о "суверенном... РИА Новости, 12.02.2026
россия
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ряд доменов WhatsApp* - whatsapp.com* и web.whatsapp.com* - исчезли из Национальной системы доменных имен (НСДИ), созданной в рамках закона о "суверенном Рунете", однако некоторые все же остались, выяснил корреспондент РИА Новости.
Удаление домена из НСДИ означает, что сайт перестает открываться в России
напрямую, даже если во всем мире он работает.
Так, при попытке открыть страницу по одному из этих доменных имен в интернете, браузер выдает ошибку: "не удается открыть страницу, так как сервер не может быть найден".
При этом информация об IP-адресах доменных имен whatsapp.net* для работы мобильного приложения и wa.me для размещения специальных ссылок, которые позволяют мгновенно открывать чат в мессенджере, все еще есть в НСДИ.
Ранее в четверг разработчики мессенджера заявили о намерении поддерживать работу WhatsApp
* в России.
Роскомнадзор
последовательно вводил ограничительные меры в отношении WhatsApp* с ноября из-за того, что мессенджер не выполнял требования для пресечения совершения преступлений. К решению о блокировке WhatsApp* привело нежелание корпорации Meta* следовать российскому закону, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Претензии к мессенджеру ранее возникли и за рубежом. В конце января агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ сообщало, что международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms*, компанию обвинили в мошенничестве из-за наличия у нее доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.