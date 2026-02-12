Рейтинг@Mail.ru
Некоторые домены WhatsApp* сохранились в Национальной системе доменных имен
14:37 12.02.2026 (обновлено: 14:41 12.02.2026)
Некоторые домены WhatsApp* сохранились в Национальной системе доменных имен
Некоторые домены WhatsApp* сохранились в Национальной системе доменных имен
2026-02-12T14:37:00+03:00
2026-02-12T14:41:00+03:00
2026
Некоторые домены WhatsApp* сохранились в Национальной системе доменных имен

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Телефон в руке
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Телефон в руке. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ряд доменов WhatsApp* - whatsapp.com* и web.whatsapp.com* - исчезли из Национальной системы доменных имен (НСДИ), созданной в рамках закона о "суверенном Рунете", однако некоторые все же остались, выяснил корреспондент РИА Новости.
Удаление домена из НСДИ означает, что сайт перестает открываться в России напрямую, даже если во всем мире он работает.
Так, при попытке открыть страницу по одному из этих доменных имен в интернете, браузер выдает ошибку: "не удается открыть страницу, так как сервер не может быть найден".
При этом информация об IP-адресах доменных имен whatsapp.net* для работы мобильного приложения и wa.me для размещения специальных ссылок, которые позволяют мгновенно открывать чат в мессенджере, все еще есть в НСДИ.
Ранее в четверг разработчики мессенджера заявили о намерении поддерживать работу WhatsApp* в России.
Роскомнадзор последовательно вводил ограничительные меры в отношении WhatsApp* с ноября из-за того, что мессенджер не выполнял требования для пресечения совершения преступлений. К решению о блокировке WhatsApp* привело нежелание корпорации Meta* следовать российскому закону, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Претензии к мессенджеру ранее возникли и за рубежом. В конце января агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ сообщало, что международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms*, компанию обвинили в мошенничестве из-за наличия у нее доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Заголовок открываемого материала