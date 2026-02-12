Некоторые домены WhatsApp* сохранились в Национальной системе доменных имен

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ряд доменов WhatsApp* - whatsapp.com* и web.whatsapp.com* - исчезли из Национальной системы доменных имен (НСДИ), созданной в рамках закона о "суверенном Рунете", однако некоторые все же остались, выяснил корреспондент РИА Новости.

Удаление домена из НСДИ означает, что сайт перестает открываться в России напрямую, даже если во всем мире он работает.

Так, при попытке открыть страницу по одному из этих доменных имен в интернете, браузер выдает ошибку: "не удается открыть страницу, так как сервер не может быть найден".

При этом информация об IP-адресах доменных имен whatsapp.net* для работы мобильного приложения и wa.me для размещения специальных ссылок, которые позволяют мгновенно открывать чат в мессенджере, все еще есть в НСДИ.

Ранее в четверг разработчики мессенджера заявили о намерении поддерживать работу WhatsApp * в России.

Роскомнадзор последовательно вводил ограничительные меры в отношении WhatsApp* с ноября из-за того, что мессенджер не выполнял требования для пресечения совершения преступлений. К решению о блокировке WhatsApp* привело нежелание корпорации Meta* следовать российскому закону, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков