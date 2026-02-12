АПК Татарстана в 2025 г произвел продукции на 400 млрд руб, с ростом 7,3%

КАЗАНЬ, 12 фев – РИА Новости. Объем продукции сельского хозяйства в Татарстане по итогам 2025 года превысил 400 миллиардов рублей, рост по сравнению с предыдущим годом составил 7,3%, сообщил заместитель премьер-министра республики - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

"Подводя итоги года, отмечу, что в целом для сельского хозяйства республики он был в плане производства результативным. Объем продукции впервые превысил 400 миллиардов рублей, сопоставимый рост – 107,3%", - сказал Зяббаров на итоговой коллегии министерства.

В целом, по информации министра, с учетом пищевой и перерабатывающей промышленности, совокупный объем продукции достиг 772 миллиардов рублей, доля АПК республики в валовом региональном продукте составила порядка 7%. По году выручка в сельхозформированиях превысила 256 миллиардов рублей, с ростом на 12%. Рентабельность с господдержкой - на уровне 10,5%, без нее - чуть более 6%.

Он также отметил, что удалось стабилизировать на уровне 90% долю прибыльных сельхозпредприятий, что говорит о серьезной оптимизации собственных затрат. В текущих условиях, по мнению министра, особенно важно продолжить эту работу, необходимо максимально эффективно использовать то, что уже есть.

Зяббаров подчеркнул, что дальнейшее наращивание объемов производства сельхозпродукции будет связано с развитием экспорта.

"Наша задача к 2030 году увеличить экспорт продукции АПК республики с текущих 513 до 900 миллионов долларов. Важно переходить от поставок сырья к экспорту продукции высокого передела, наращивая объемы на рынках присутствия и осваивая новые направления поставок", - уточнил он, добавив, что для стимулирования экспорта предусмотрены и федеральные меры господдержки, в том числе возмещение части затрат на логистику.