АПК Татарстана в 2025 г произвел продукции на 400 млрд руб, с ростом 7,3%

КАЗАНЬ, 12 фев – РИА Новости. Объем продукции сельского хозяйства в Татарстане по итогам 2025 года превысил 400 миллиардов рублей, рост по сравнению с предыдущим годом составил 7,3%, сообщил заместитель премьер-министра республики - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.
"Подводя итоги года, отмечу, что в целом для сельского хозяйства республики он был в плане производства результативным. Объем продукции впервые превысил 400 миллиардов рублей, сопоставимый рост – 107,3%", - сказал Зяббаров на итоговой коллегии министерства.
В целом, по информации министра, с учетом пищевой и перерабатывающей промышленности, совокупный объем продукции достиг 772 миллиардов рублей, доля АПК республики в валовом региональном продукте составила порядка 7%. По году выручка в сельхозформированиях превысила 256 миллиардов рублей, с ростом на 12%. Рентабельность с господдержкой - на уровне 10,5%, без нее - чуть более 6%.
Он также отметил, что удалось стабилизировать на уровне 90% долю прибыльных сельхозпредприятий, что говорит о серьезной оптимизации собственных затрат. В текущих условиях, по мнению министра, особенно важно продолжить эту работу, необходимо максимально эффективно использовать то, что уже есть.
Зяббаров подчеркнул, что дальнейшее наращивание объемов производства сельхозпродукции будет связано с развитием экспорта.
"Наша задача к 2030 году увеличить экспорт продукции АПК республики с текущих 513 до 900 миллионов долларов. Важно переходить от поставок сырья к экспорту продукции высокого передела, наращивая объемы на рынках присутствия и осваивая новые направления поставок", - уточнил он, добавив, что для стимулирования экспорта предусмотрены и федеральные меры господдержки, в том числе возмещение части затрат на логистику.
Ранее Зяббаров сообщал РИА Новости, что экспорт сельхозпродукции из республики за последние пять лет увеличился почти в 1,6 раза и по итогам 2024 года превысил 470 миллионов долларов. На начало декабря 2025 года экспорт агропродукции составил 409 миллионов долларов. Продукты из Татарстана сегодня покупают 56 стран, преимущественно это зерно, продукция из подсолнечника, масложировая и кондитерская продукция. Основные импортеры - Китай, Индия, Иран, Белоруссия. Более 150 предприятий республики сертифицированы на производство продукции "халяль". Объем ее экспорта увеличился в 5,6 раза относительно 2020 года и по итогам 2025 года составил порядка 40 миллионов долларов.
