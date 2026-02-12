В Татарстане трем подросткам предъявили обвинение в совершении теракта

КАЗАНЬ, 12 фев – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в совершении теракта трем несовершеннолетним жителям Татарстана за поджог железнодорожного оборудования, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Следствием установлено, что вечером 25 января обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, вблизи станции Васильево Горьковской железной дороги подожгли железнодорожное оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов. За это подростки получили от интернет-вербовщиков 30 тысяч рублей.