В Татарстане трем подросткам предъявили обвинение в совершении теракта
В Татарстане трем подросткам предъявили обвинение в совершении теракта - РИА Новости, 12.02.2026
В Татарстане трем подросткам предъявили обвинение в совершении теракта
Следователи предъявили обвинение в совершении теракта трем несовершеннолетним жителям Татарстана за поджог железнодорожного оборудования, сообщает Центральное...
2026-02-12T09:56:00+03:00
2026-02-12T09:56:00+03:00
2026-02-12T09:56:00+03:00
россия
В Татарстане трем подросткам предъявили обвинение в совершении теракта
КАЗАНЬ, 12 фев – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в совершении теракта трем несовершеннолетним жителям Татарстана за поджог железнодорожного оборудования, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России
трем жителям региона в возрасте от 16 до 17 лет предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении
.
Следствием установлено, что вечером 25 января обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, вблизи станции Васильево Горьковской железной дороги подожгли железнодорожное оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов. За это подростки получили от интернет-вербовщиков 30 тысяч рублей.
Поджигатели были оперативно задержаны, затем арестованы.