В Татарстане трем подросткам предъявили обвинение в совершении теракта - РИА Новости, 12.02.2026
09:56 12.02.2026
В Татарстане трем подросткам предъявили обвинение в совершении теракта
В Татарстане трем подросткам предъявили обвинение в совершении теракта - РИА Новости, 12.02.2026
В Татарстане трем подросткам предъявили обвинение в совершении теракта
Следователи предъявили обвинение в совершении теракта трем несовершеннолетним жителям Татарстана за поджог железнодорожного оборудования, сообщает Центральное... РИА Новости, 12.02.2026
В Татарстане трем подросткам предъявили обвинение в совершении теракта

В Татарстане трем подросткам предъявили обвинение в теракте за поджог на ж/д

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
КАЗАНЬ, 12 фев – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в совершении теракта трем несовершеннолетним жителям Татарстана за поджог железнодорожного оборудования, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России трем жителям региона в возрасте от 16 до 17 лет предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что вечером 25 января обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, вблизи станции Васильево Горьковской железной дороги подожгли железнодорожное оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов. За это подростки получили от интернет-вербовщиков 30 тысяч рублей.
Поджигатели были оперативно задержаны, затем арестованы.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
